Google'ın 23 Nisan'a özel ‘doodle’ı

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı doodle ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İnternet kullanıcıları, Google'ın ana sayfasında bugün için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor. Gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı Türk Bayrağı ile kırmızı ve beyaz renkli balonların yer aldığı doodle'a tıklandığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfa açılıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklayan kullanıcılar, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bir bayramdır. 23 Nisan aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de resmi tatil günü ve ulusal bayramıdır. Bu özel gün, Türkiye’de ve yurtdışındaki temsilciliklerde, okullarda ve kurumlarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk milletinin bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yere sahiptir.