Goran Bregovic'in Moldova'ya girişi yasaklandı

Editör: Erkavim Yıldırım

Sırp-Hırvat besteci Goran Bregoviç'in Pazar günü Moldova'ya girişi reddedildi.

Ukrayna ile sınırı olan ülke, savaşın başlamasından bu yana kontrollerini güçlü bir şekilde sıkılaştırmıştı.

Yerel basına göre, bu kararda Bregovic’in Rusya yanlısı tutumları rol oynarken, 73 yaşındaki yıldız Mart 2015'te verdiği bir konserde "Kırım'ın ilhakını" ve ‘’işgali" açıkça destekledi açıklaması yapıldı.

Başkent Kişinev'den bir saat uzaklıkta düzenlenen Gustar Müzik Festivali'nde sahne alması beklenen ünlü müzisyen için sosyal medyada, ‘‘Organizatörlerin veya sanatçıların kontrolü dışındaki nedenlerle Goran Bregoviç ve ekibinin bu gece performans sergileyemeyeceğini size bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Ne yazık ki, havaalanına inmiş olmalarına rağmen Moldova Cumhuriyeti'ne girmelerine izin verilmedi’’ denildi.