Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı

Düzce'de yaşayan 84 yaşındaki Adem Karagülle, gördüğü rüya sonrasında kendisine mezar yeri satın aldı ve mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında doğum tarihi yazılırken, ölüm tarihi boş bırakıldı. Karagülle, rüyasında bir kişinin kendisine "Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana" şeklinde uyarıda bulunduğunu belirtti. Bu uyarı üzerine kendi mezar taşını yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

Çamköy Mahallesi'nde yaşayan Karagülle, emekli olduktan sonra evinin bahçesindeki 30 metre yüksekliğindeki çam ağacına ahşap bir kulübe inşa etmeye başladı. Kulübeye ulaşım için teleferik sistemi kuran Karagülle, buradaki zamanını hem ibadet hem de spor yaparak geçiriyor. Bahçede düzenli olarak egzersiz yapan Karagülle, ağaçtaki kulübeyi 2020 yılında tamamladı.

Kendisine mezar yeri satın alıp mezar taşını yaptırma kararını rüyasında aldığı uyarıya dayandıran Karagülle, "Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Bu uyarıyı dikkate alarak mezar taşımı yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Karagülle'nin mezar taşında sadece doğum tarihi bulunurken, ölüm tarihi boş bırakıldı.