Görele’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’un Görele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Görele’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinin Şafaklı köyünden Görele istikametine seyirhalinde bulunan Kemal Kavraz (80) idaresindeki otomobil, Gölbaşı mevkiinde karşısına çıkan araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çömlekçi Deresine uçtu.

Dere içerisinde ters dönen araç içerisinde sürücü Kemal Kavraz ile yolcu olarak bulunan İsmet. K ve H.İ. K. çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kemal Kavraz (80) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı diğer iki kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
Mucize adamın kilo verme sırları ortaya çıktı. 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü Sağlık
Mucize adamın kilo verme sırları ortaya çıktı. 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü
Evden 8 kamyon çöp çıktı Yaşam
Evden 8 kamyon çöp çıktı
Trabzonspor'un yeni transferi Pepe'nin hayat öyküsünü Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor'un yeni transferi Pepe'nin hayat öyküsünü Turgay Beşyıldız yazdı
Finlandiya'da hükümet ve iki bakan güvenoyu aldı Dünya
Finlandiya'da hükümet ve iki bakan güvenoyu aldı
Şehit polis Zafer Sayil’in eşi cipinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Güncel
Şehit polis Zafer Sayil’in eşi cipinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı Dünya
İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu Güncel
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu