Görenler Abant zannediyor. Buraya yerleşene hibe para veriliyor

İnsan doğduğu yeri değil, geçimini sağladığı yeri yurt edinir sözü bir kez daha gerçekleşiyor. Türkiye'de aradığını bulamayan binlerce kişi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya geneline kalıcı olarak yeni bir yaşama yelken açmaya devam ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi'ndeki Abant'a benzetilen ve ev fiyatlarının çok ucuz olduğu Kuzey İtalya'daki Trento Özerk Vilayeti'ne Türkler de akın etmeye başladı. Tatilini burada geçirenler ev fiyatlarının çok uygun olduğunu görünce "Burada mı yaşasak" demekten kendilerini alamıyor.

Nüfusu düşük olan bu yere İtalyanlar hariç diğer ülkelerden talep olduğunu gören hükümet elinin taşın altına soktu. Kuzey İtalya'daki Trento Özerk Vilayeti, çok sayıdaki terk edilmiş evden birinin yenilenmesi için İtalya'da yaşayanlara ya da yurtdışında yaşayan İtalyanlara ödeme yapacak.

Hibe, yenileme için 80 bin Euro ve mülkün satın alınma maliyeti için 20 bin euro’dan oluşuyor. Ancak bir şartı var.

Anlaşmayı imzalayan herkes 10 yıl boyunca orada yaşamak ya da mülkü bu süre boyunca kiraya vermek zorunda, aksi takdirde hibeyi geri ödemek zorunda kalabilir.

33 KASABA BOŞ

Önümüzdeki haftalarda nihai onayı alması beklenen bu proje için düşünülen 33 kasabanın tamamı, boş ve terk edilmiş evlerin sayısının içinde yaşayanların sayısından fazla olması nedeniyle yok olmanın eşiğinde.

Bu, nüfus azalması nedeniyle ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntı çektiği tespit edilen 5 binden az nüfusa sahip belediyelere dağıtılmak üzere 30 milyon euro tutarında bir fon yaratan 2024 ulusal bütçe yasası kapsamına giren köy ve mezraların nüfus azalmasına karşı koymaya çalışan son “İtalyan hilesi.”

Okulların kapanmasına ya da bakkal ve benzin istasyonu gibi olanakların eksikliğine yol açan tamamen yaşlı bir nüfusa sahip bir kasaba anlamına gelebilir.