Görenler gözlerine inanamadı! 80 bin TL için öyle bir dövme yaptırdı ki...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Görenler gözlerine inanamadı! 80 bin TL için öyle bir dövme yaptırdı ki...

YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak’ın sunduğu 'Açık Eksiltme' yarışma programında bir yarışmacının 80 bin TL için alnına kalıcı olarak ‘enayi’ kelimesini dövme yaptırması sosyal medyada gündem oldu.

YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak’ın sunduğu 'Açık Eksiltme' isimli yarışma programında bir kişi, 80 bin TL karşılığında alnına kalıcı olarak 'enayi' kelimesini dövme yaptırdı.

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Program formatı gereği, yarışmacılar prodüksiyon tarafından kendilerine teklif edilen belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor. Alnına kalıcı dövme yaptırma teklifine en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL’ye bu şartı kabul etti ve dövmeyi yaptırdı.

dovmeeee.webpSOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu durum sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar yarışmacının aldığı paraya değip değmeyeceğini tartışırken, bazıları ise içerik üretmek adına yapılan bu tür eylemlerin sınırları zorladığını belirtti. Kimi yorumcular ise, yarışmacının kararına saygı duyulması gerektiğini savundu.

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