'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i olarak hayatımıza giren oyuncu Aslı Altaylar zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yer ediniyor. Özellikle Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum gelirken son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Akasya Durağı Gülbin Aslı Altaylar'ın sosyal medyayı sallayan o fotoğrafları.
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Yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisinin sevilen karakterlerinden Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar'ın son halini görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.
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Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor.
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Dizinin çokça konuşulan isimlerden biri de Akasya Durağı'nın Gülbin karakteri Aslı Altaylar oldu.
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Yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın gibi pek çok başarılı isim başrollerde yer almıştı.
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Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülbin (Gülibik) olarak yer alan Altaylar, ayrıca Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizilerinde de rol almıştı.
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Instagram hesabından 53 bin takipçisi bulunan ünlü isim, paylaştığı yeni pozlarıyla takipçilerini mest etmeyi sürdürüyor.
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ASLI ALTAYLAR KİMDİR? Aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, 1980 yılında dünyaya geldi.
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Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olan Altaylar, ilk oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi adlı dizide yaşamıştır.
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Asıl çıkışını ise 'Akasya Durağı' dizinde Gülbin karakteriyle gerçekleştirmiştir.
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2002 yılında Hititler, 2003 yılında ise Giz isimli sinema filmlerinde rol almıştır.
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2017 yılında ise Ketenpere'de dizi yönetmeni karakterini canlandırmıştır.
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Son olarak 2019 yılında Yalan Dolan sinema filminde Ayten karakterine can vermiştir.