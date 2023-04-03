'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i olarak hayatımıza giren oyuncu Aslı Altaylar zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yer ediniyor. Özellikle Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum gelirken son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Akasya Durağı Gülbin Aslı Altaylar'ın sosyal medyayı sallayan o fotoğrafları.