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  • 'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Akasya Durağı’nda Gülbin karakterine hayat veren Aslı Altaylar Instagram pozlarıyla yaktı geçti. Ünlü oyuncunun cesur pozlarına binlerce beğeni yağdı.

Galeri Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 17:11
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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i olarak hayatımıza giren oyuncu Aslı Altaylar zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yer ediniyor. Özellikle Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum gelirken son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Akasya Durağı Gülbin Aslı Altaylar'ın sosyal medyayı sallayan o fotoğrafları.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisinin sevilen karakterlerinden Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar'ın son halini görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Dizinin çokça konuşulan isimlerden biri de Akasya Durağı'nın Gülbin karakteri Aslı Altaylar oldu.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın gibi pek çok başarılı isim başrollerde yer almıştı.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülbin (Gülibik) olarak yer alan Altaylar, ayrıca Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizilerinde de rol almıştı.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Instagram hesabından 53 bin takipçisi bulunan ünlü isim, paylaştığı yeni pozlarıyla takipçilerini mest etmeyi sürdürüyor.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

ASLI ALTAYLAR KİMDİR? Aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, 1980 yılında dünyaya geldi.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olan Altaylar, ilk oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi adlı dizide yaşamıştır.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Asıl çıkışını ise 'Akasya Durağı' dizinde Gülbin karakteriyle gerçekleştirmiştir.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

2002 yılında Hititler, 2003 yılında ise Giz isimli sinema filmlerinde rol almıştır.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

2017 yılında ise Ketenpere'de dizi yönetmeni karakterini canlandırmıştır.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

Son olarak 2019 yılında Yalan Dolan sinema filminde Ayten karakterine can vermiştir.

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

İŞTE ASLI ALTAYLAR'IN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ...

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

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'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

18/22
'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

19/22
'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

20/22
'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

21/22
'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

22/22
'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı

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