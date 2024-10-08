Görenler hayrete etti. Park halindeyken hareket eden araç boşluğa düştü

Kaynak: İHA
Görenler hayrete etti. Park halindeyken hareket eden araç boşluğa düştü

Kocaeli'nde park halindeki bir araç hareket ederek ev ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.

Gebze'de park halindeyken kendiliğinden hareket eden bir otomobil, rampa olan caddede ilerleyerek yol kenarındaki bir ev ile istinat duvarı arasına düştü. Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü E.E., el frenini çekmeyi unutunca aracın hareket etmesine sebep oldu. Yaklaşık 10 metre ilerleyen otomobil, sıkışarak durdu. Neyse ki olayda yaralanan kimse olmadı. Polis ekipleri, ihbar üzerine bölgeye gelerek kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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