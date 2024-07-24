Görenler Norveç sandı. Bakın o stat Türkiye'nin neresinde çıktı

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesine, belediyenin girişimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kazandırılan baraj gölü manzaralı stat, sosyal medyada büyük ilgi çekiyor. Bu özel stadyum, Şırnak'ın genç futbolcularına ev sahipliği yaparak onların spor yapma tutkusunu canlandırıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hilal beldesinin Zöle Mahallesi'nde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın desteğiyle yapımına başlanan Hilal Stadyumu, geçen yıl tamamlanarak haziran ayında hizmete açıldı. 300 kişilik kapasitesi ve baraj gölü manzarasıyla dikkat çeken bu stadyum, sosyal medyada da beğeni topluyor. Şırnak 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Uluderespor Kulübü, çalışmalarını bu manzaralı sahada sürdürüyor.

"BÜTÜN GENÇLERİMİZİ BURADA TOPLAYACAĞIZ"



Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, bu stadyumu Uludereli gençler için kazandırdıklarını belirterek, gençlerin geleceğini inşa etmeye yönelik önemli bir adım attıklarını söyledi. Benek, "Yıllardır bu bölgede terör vardı, şu an terör yok. Şu an ilçede 350'nin üzerinde genç var. Bütün gençlerimizi burada toplayacağız. Sporcuların yol ve tüm masraflarını üstleniyoruz." dedi. Benek ayrıca, baraj gölüne düşen toplar için tedbir alındığını ve çevreye tel örgü ve file çektiklerini ifade etti.

"NEDEN BİR ARDA GÜLER ÇIKMASIN"



Uludere Spor Kulübü'nün teknik direktörü Bedirhan Yarar, bölgede çok yetenekli oyuncuların bulunduğunu vurgulayarak, "Neden bu bölgeden bir Arda Güler veya bir Kerem Aktürkoğlu çıkmasın? Hedefimiz milli takıma oyuncu göndermek." dedi.

MEMLEKETİNE DESTEK OLMAK İÇİN GELDİ

Futbolculardan 17 yaşındaki Ekrem Yarar, sol kanat oyuncusu olduğunu ve Costa Brava Futbol Turnuvası'nda gol kralı olduğunu belirterek, "İspanya'da oynadım ve ardından Trabzonspor'a transfer oldum. Cehver başkanımızın bu kulübü kurduğunu duyunca katılmak istedim. Memleketime destek olmak istiyorum. Çok iyi oyuncular var, birbirimize güveniyoruz, inşallah adımızı duyuracağız." diye konuştu.

HEDEF BAL

Uludere Spor Kulübü oyuncularından İsmail Çabuk da, kulübün kurulmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "İlk senemizi Amatör Ligde dördüncü sırada tamamladık. Bu sene BAL Ligi'ni hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

BARAJ GÖLÜ MANZARALI ÖZEL SAHA

Hilal Stadyumu, gençlerin spor yapma tutkusunu artırırken, bölgenin sosyal hayatına da büyük katkı sağlıyor. Bu stadyum, sadece bir spor alanı olmanın ötesinde, gençlerin birlik ve beraberlik içinde spor yapmalarını teşvik ediyor. Baraj gölü manzaralı bu özel saha, Şırnak'ın genç yeteneklerinin parlamasına ve geleceğin yıldız futbolcularının yetişmesine olanak tanıyor.

SOSYAL MEDYADA GÖRENLER NORVEÇ SANIYOR

Baraj gölü manzaralı Hilal Stadyumu, sosyal medyada da büyük beğeni topluyor. Ziyaretçilerin ve sporcuların paylaşımları, stadyumun güzelliğini ve bölgedeki spor coşkusunu gözler önüne seriyor. Bu özel stadyum, sadece Şırnaklı gençler için değil, aynı zamanda ülke genelinde spora olan ilgiyi artırıyor.

Hilal Stadyumu, sporun birleştirici gücüyle gençlerin hayatında pozitif bir değişim yaratıyor. Baraj gölü manzarasıyla doğanın güzelliklerini sporla buluşturan bu özel alan, Şırnak'ın spor tarihine altın harflerle yazılacak bir eser olarak öne çıkıyor.