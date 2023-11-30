Görenler Ufo sanıyor... Tatvan’da ikinci kez ortaya çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, mercek bulutu oluştu. İkinci kez ortaya çıkan bulut, görsel şölen sundu.

KAYNAK: İHA
Görenler Ufo sanıyor... Tatvan’da ikinci kez ortaya çıktı

Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Bitlis'in Tatvan’da ikinci kez ortaya çıktı.

Ufo bulutları olarak da isimlendirilen mercek bulutlar, bilimsel olarak "Lenticular" şeklinde isimlendiriliyor.

Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu Tatvan’da görsel şölen sundu.

MERCEK BULUTU

Merceksi bulutlar, çoğunlukla troposferde, tipik olarak rüzgar yönüne paralel hizada oluşan sabit bulutlardır. Genellikle bir mercek veya fincan tabağı ile karşılaştırılabilirler. Alt stratosferde oluşan sedefli bulutlar bazen merceksi şekillere sahiptir.

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