Görevden alınan Gaye Erkal'ın Erdoğan'ı kızdırdığı olay ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisi hakkında itibar suikastı kampanyası yapıldığını gerekçe göstererek dün akşam istifa ettiğini açıkladı. TCMB Başkanının istifası, dış basında da gündem oldu.

Dış basın genel olarak Erkan'ın Türkiye'deki ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olduğuna ve faiz oranlarını kısa sürede ciddi oranda yükselttiğinin altını çizerken, ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Erkan'ın bazı açıklamalarını haberine taşıdı.

"ANNEMLERE YERLEŞTİK" SÖYLEMİ

Gaye Erkan, 16 Aralık'ta Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a verdiği röportajda özellikle İstanbul'daki kiraların çok pahalı olduğunu ve ev bulamadıkları için annesine yerleştiğini, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"ERDOĞAN'I KIZDIRDI"

Forbes, bu röportajın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdığını öne sürerek, "Ayrıca bir röportajında, yüksek enflasyon nedeniyle İstanbul'da kiraların karşılanamaması nedeniyle ailesinin yanına taşındığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırdığı bildirildi" diye yazdı.

Haberde, Erdoğan'ın haziran ayında Erkan'ı Merkez Bankası'nın başına getirerek, yüksek enflasyona ve yabancı yatırımcıların çıkışına yol açan düşük faiz politikasından kopuşu sağlayacak bir ekonomik modeli yönetmekle görevlendirdiği aktarıldı.

Erkan'ın ailesini korumak için istifa ettiği açıklamasına da yer verilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise ekonomik programın devam edeceğine ve Erkan'ın kararının kişisel olduğuna yönelik mesajı da belirtildi.