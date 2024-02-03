Görevden alınan Gaye Erkal'ın Erdoğan'ı kızdırdığı olay ortaya çıktı

Kaynak: BirGün
Görevden alınan Gaye Erkal'ın Erdoğan'ı kızdırdığı olay ortaya çıktı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası üzerine, ABD merkezli Forbes dergisi, Erkan'ın daha önce verdiği demeçten dolayı Erdoğan'ın kızdırdığını yazdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisi hakkında itibar suikastı kampanyası yapıldığını gerekçe göstererek dün akşam istifa ettiğini açıkladı. TCMB Başkanının istifası, dış basında da gündem oldu.

Dış basın genel olarak Erkan'ın Türkiye'deki ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olduğuna ve faiz oranlarını kısa sürede ciddi oranda yükselttiğinin altını çizerken, ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Erkan'ın bazı açıklamalarını haberine taşıdı.

tgj.jpg

"ANNEMLERE YERLEŞTİK" SÖYLEMİ

Gaye Erkan, 16 Aralık'ta Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a verdiği röportajda özellikle İstanbul'daki kiraların çok pahalı olduğunu ve ev bulamadıkları için annesine yerleştiğini, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

dg.jpg

"ERDOĞAN'I KIZDIRDI"

Forbes, bu röportajın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdığını öne sürerek, "Ayrıca bir röportajında, yüksek enflasyon nedeniyle İstanbul'da kiraların karşılanamaması nedeniyle ailesinin yanına taşındığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırdığı bildirildi" diye yazdı.

Haberde, Erdoğan'ın haziran ayında Erkan'ı Merkez Bankası'nın başına getirerek, yüksek enflasyona ve yabancı yatırımcıların çıkışına yol açan düşük faiz politikasından kopuşu sağlayacak bir ekonomik modeli yönetmekle görevlendirdiği aktarıldı.

re.jpg

Erkan'ın ailesini korumak için istifa ettiği açıklamasına da yer verilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise ekonomik programın devam edeceğine ve Erkan'ın kararının kişisel olduğuna yönelik mesajı da belirtildi.

Son Haberler
Şili’deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısını 19’a yükseldi Dünya
Şili’deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısını 19’a yükseldi
Ağrı’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı Gündem
Ağrı’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
Aranan 59 şahıs Manisa'da yakalandı Gündem
Aranan 59 şahıs Manisa'da yakalandı
Erdoğan'dan 6 isme çizik. Merakla bekleniyordu Gündem
Erdoğan'dan 6 isme çizik. Merakla bekleniyordu
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı Gündem
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı
İsmail Kartal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Herkesi şaşırttı Spor
İsmail Kartal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Herkesi şaşırttı