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Gece yarısı görevden alınanlar ve görevden alınma korkusu yaşayacak yeni atananların tam listesi

Erdoğan’ın imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına çok sayıda atama ve görevden alınma yapıldı. Yeni görevden alınmalar ve atamalar akıllara 'Her fani bir görevden alınacaktır' sözünü getirdi. Haberi okuyan bazı vatandaşlar, 'Görevden alındım diye üzülme, Göreve atandım diye sevinme, Müdür oldum diye gerinme..' şeklinde mani söyleyip şakalar yaptılar.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:10
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Görevden alınanlar ve yeni atananların tam listesi

Gece yarısı görevden alınanlar ve görevden alınma korkusu yaşayacak yeni atananların tam listesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar göre kamu kurum ve kuruluşlarına çok sayıda atama yapıldı.

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI’NA İLK ATAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" görevine de ilk kez atama gerçekleştirildi ve Ali Arif Özzeybek atandı.

Bir diş hekimi olan Ali Arif Özzeybek, 2011-2018 yıllarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanıydı.

Özzeybek 2018 yılında CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmıştı.

AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine yedekten seçilen Ali Arif Özzeybek aynı zamanda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı olarak görev yapıyor.

KİMLER NEREYE ATANDI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bolu İl Müdürü Bekir Koçyiğit görevden alınırken yerine Cemal Keskin atandı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Süleyman Önel getirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Muharrem Kiraz ve Safa Topuz atandı.

VERGİ MÜFETTİŞİ ATAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Müfettişliklerine şu isimler atandı:

BAKANLIKLARA YENİ ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı'na Hatice Dilek Karakuzu getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Tamer Erdoğan atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Ziya Karatekin getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Gelen atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Cemal Özdemir getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda da şu atamalar yapıldı:

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Ülkü turan
3.02.2023 14:15
En çok saklabanlik eden en üst göreve atanıyor ..buradan bakınca manzara o..hak adalet halk millet devlet .bunlarla bir illgisi varmu bu atananlarin  
 
Tarsuslu
3.02.2023 13:50
Atanların yarıdan fazlası mhp li olsa bari keşke. Bende hala mhp ye oy veriyorum.  
 
Turkyo
3.02.2023 13:40
Bı tene ülkücü varmı acaba. Baksan hepsi Fetöcüler in dostlarıdır  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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