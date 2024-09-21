Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete'de. 6 rektör atandı, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda koltuklar değişti

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan birçok müdürlüğe ise yeni atamalar yapıldı.

Görevden alınan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Adil Çalışkan'ın bakan yardımcısı olarak atanması ile boşalan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Alparslan Çevik atandı.

Kadının Statüsü Genel Müdürü olarak Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü olarak da Yasin Akar atandı.

Aynı bakanlıkta bazı genel müdür yardımcılığı görevlerine de atamalar gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı atandı.

6 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ BELLİ OLDU

Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Eyüp Debik

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne Prof. Dr. Fatma Aydın,

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

İnönü Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat,

Doğuş Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik rektör olarak atandı.