Göreve geldiğimizden beri sorunları çözmeye çalışıyoruz. Erdoğan: Milletin umutlarını yeniden dirilttik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu, ekonomiden siyasete birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı, 23 yıllık iktidarları süresince karşılaştıkları zorluklardan ve icraatlerinden bahsederken, ekonomiye ve partide değişime dair sinyaller verdi.

Erdoğan, "Fiyat istikrarını sağlayacak, daha önce yaptığımız gibi ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı 'yorulan varsa' onların kenara çekilmesini de isteyerek değişim mesajı verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

AK Parti bundan 23 sene önce milletin umudu olarak milletimiz tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize bedel ödetmeyeceğiz demiştik.

Bir dip dalga hareketi olarak doğan kurulan AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü.

Türkiye ne zaman kendini toparlasa ekonomide kabuğunu kırmaya çalışsa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Oyunları bozarak bugünlere geldik. 23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor.

ENFLASYONDA TEK HANE

Fiyat istikrarını sağlayacak, daha önce yaptığımız gibi ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona dair umut dolu mesajlar verse de her şey ortada. Enflasyon temmuz ayında yüzde 61,78, aylık bazda yüzde 3,25 seviyesinde. Burada tek haneli hedefe ulaşabilme hedefine inanmak ne mümkün?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Dezenflasyon süreci başladı” dese de bu süreç market ve Pazar fiyatlarına yansımadı. Her şey her gün daha da pahalanarak artıyor. Alım gücü her gün yok olup gidiyor. Şimdi vatandaş bu tek haneli enflasyon hedefine nasıl inanacak?

Enflasyon rakamsal olarak düşüş gösteriyor olabilir ancak bunu gıda fiyatlarında, kiralarda ya da ulaşımda fark etmeksizin A’dan Z’ye herhangi bir grupta görmek imkansız çünkü fiyatlar düşmüyor sadece yükseliyor.

Asgari ücretin dolar bazında erimesi, temel gıda ve barınma ihtiyaçlarına yetmemesi, vatandaşa zor günler yaşatıyor. Maaşlar her geçen gün pul olup giderken, asgari ücrete ara zammın kapısının kapanması, yine dar gelirliyi vurdu.