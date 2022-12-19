Görevi 6'lı masayı dağıtmak olan Selvi'nin bu yazısına AKP'liler bile gülecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen mahkeme kararının çıktığı gün (siyasi yasak ve hapis) Almanya'da olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hemen yola çıkıyorum. Beni bekleyin" dediğini, ancak Akşener'in "Kemal Bey’in gelmesini beklemeye gerek yok. Bu kalabalığı bekletmeyelim. Çıkıp konuşalım. Yarın daha kapsamlı bir miting yaparız. Kemal Bey ve diğer genel başkanlar ile birlikte daha kalabalık olur" ifadelerini kullandığını ileri süren Abdulkadir Selvi'nin konuyla ilgili bugünkü yazısı dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu’yla ilgili karar çıktığında Meclis’te bütçe görüşmeleri yapıldığı belirten Selvi, kararın öğrenilmesiyle AK Parti sıralarında bir sessizlik yaşandığını, AK Partililer üzgün, CHP’liler ise sevinçli olduğunu iddia etti.

Selvi, bir AK Parti milletvekilinin CHP yöneticisine, “Normalde bizimkilerin sevinçli, sizinkilerin üzgün olması gerekiyor. Ama tam tersi bir tablo yaşanıyor” dediğini CHP yöneticisinin de, “Bu kararla mahkeme bombanın pimini çekti, 6’lı masanın ortasına koydu” karşılığını verdiğini söyledi.

CHP’DE GERİLİM İDDİASI

CHP içinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında güç savaşı olduğunu, İmamoğlu kararının CHP’yi karıştırdığını savunan Selvi "İmamoğlu’na yasak kararı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun elinin zayıfladığı, ekibinde ihanet edenlerin sayısının artmaya başladığı" yorumunda bulundu.

Selvi, mahkemenin İmamoğlu kararı sonrası, Mansur Yavaş’ın da denklem dışı kaldığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER YARIŞI

6’lı masada Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında liderlik yarışı başladığını iddia eden Selvi, Akşener'in Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olmasını "fırsat bilerek" inisiyatifi ele aldığını iddia etti.

Selvi'nin yazısına göre; Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nun kendisini aradığını ama Akşener’in aramadığını söyleyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Akşener’in başdanışmanı Aytun Çıray'ın bunu itiraf ettiğini öne süren Selvi “Kılıçdaroğlu’nun olmaması lehimize oldu” dediğini ve CHP'de "Cumhurbaşkanlığı adaylığı Saraçhane’de belirlenemez, CHP’nin adayı CHP Genel Merkezi’nde belirlenir" seslerinin yükseldiğini yazdı..

"Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu’nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyleyerek cumhurbaşkanı adaylığı mesajını verdi" diyen Selvi, "Muhalefet İmamoğlu kararını fırsata çevirebilir, mağduriyet üzerinden yeni bir süreç başlatabilirdi. Ama o fırsatı ıskaladılar" diyerek İmamoğlu kararının hem CHP’yi hem 6’lı Masa’yı sarsmaya başladığını öne sürdü.

KUMPAS İDDİASI

Mahkeme kararının çıktığı gün Kılıçdaroğlu, Almanya’dayken Akşener, İmamoğlu’nun yanında ve Saraçhane’deydi. Akşener'in öne çıktığını için bu durumun Kılıçdaroğlu ekibini rahatsız ettiğini, hatta Akşener-İmamoğlu ikilisinin Kılıçdaroğlu’na kumpas kurduğunu da iddialarına ekledi.

YENİ DÖNEMİN PAROLASI BAKIN NEYMİŞ

" "Geçen seçimin simgesi, “Gel bakalım Muharrem” idi. Bu seçimin simgesi, “Ekrem gel” olacak mı?" diyen Selvi “Gel Muharrem” sonra oldu “Git Muharrem” oldu." diyen Hürriyet yazarı Selvi, Akşener'in de Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kararının çıktığını öğrendiği anda, “Ekrem gel” diyerek, yeni sürecin düğmesine bastığını yazdı.

Mahkemenin İmamoğlu kararını açıkladığı anda Meral Akşener'in yerinden kalkarak, Ekrem İmamoğlu ile önce bir çak yaptığını sonra boynuna sarıldığını hatırlatan Selvi

"Bu neyin alkışı, neyin coşkusu? Sadece soru sordum. Ama yorum yapmadım. Çünkü yorumu içinde..." ifadelerini kullandı.