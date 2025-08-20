Görevi değişen Fahrettin Altun'un talepleri karşılanmıyor!

Kaynak: Nefes Gazetesi
Görevi değişen Fahrettin Altun'un talepleri karşılanmıyor!

İletişim Başkanlığı'ndan alınarak tenzili rütbe ile TİHEK Başkanlığı'na atanan Fahrettin Altun'un imkanları da değişti. Yeni yerine alışmakta zorlandığı iddia edilen Altun'un bakanlıklardan talepleri de geri dönüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kurulması ile ilk başkanı olan Fahrettin Altun, geçtiğimiz günlerde tenzili rütbe ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı'na atandı.

Öte yandan yeni yerine alışmakta zorluk çektiği belirtilen Fahrettin Altun'un bazı taleplerinin de karşılanmadığı iddia edildi.

BAKANLIKLARDAN TALEPLERİNE RET

Nefes'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Altun'un 'ilgili bakanlıklardan' 15 adet minibüs talep ettiğini fakat ret aldığı belirtildi.

Babacan, şunları kaydetti:

"Direkt gündemle ilgili olmasa da içinde Fahrettin Altun geçen tüm konular ilgi çekiyor. Kendisinin, görkemli İletişim Başkanlığı binasından sonra Bakanlıklar semtindeki yeni makamına alışmakta güçlük çektiği biliniyor.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı’nın olanaklarını yeterli bulmayan ve eksiklerini ilgili bakanlıklar üzerinden halletmeye çalışan Altun’un pek yol alamadığını öğrendik. Parti içindeki kulislere göre, en son ilgili bakanlıklardan 15 adet minibüs istediğinin reddedildiği anlatılanlar arasında."

Son Haberler
Karadeniz'de mikroplastik kirliliği! İstavrit ve mezgitte görüldü, miktar daha da yükseliyor!
Karadeniz'de mikroplastik kirliliği! İstavrit ve mezgitte görüldü, miktar daha da yükseliyor!
Erkek çocuklarında gizli riskle ilgili uzman uyarıları
Erkek çocuklarında gizli riskle ilgili uzman uyarıları
CHP’den AKP’ye geçti, Erdoğan’a övgüler yağdırdı: AKP’lilerin bile ağzı açık kaldı
CHP’den AKP’ye geçti, Erdoğan’a övgüler yağdırdı: AKP’lilerin bile ağzı açık kaldı
Fatih Altaylı’dan çarpıcı tespit: İktidar artık parti değil partili kapatıyor
Fatih Altaylı’dan çarpıcı tespit: İktidar artık parti değil partili kapatıyor
Türk futbolunda son dönemin en büyük skandalı! İki takım bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
Türk futbolunda son dönemin en büyük skandalı! İki takım bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi