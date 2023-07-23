Görevimiz Tehlike Filmi'nin yönetmeni keşif için İstanbul'da

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre ABD'li ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Christopher McQuarrie, Tom Cruise'un başrolünü oynadığı Görevimiz Tehlike filmiyle ilgili Türkiye'ye geldi. Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma filminin ikinci bölümünde bazı sahneleri Kapalıçarşı'da çekmeyi planlayan Christopher McQuarrie, ekibiyle birlikte mekan keşfi yaptı.

KORUMALAR YAKLAŞTIRMADI

Kapalıçarşı Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, ünlü yönetmen ve ekibi ile fotoğraf çektirmek istedi. Ancak korumaları, ABD'li yönetmenin yanına yaklaştırmadı.

Christopher McQuarrie tarafından yazılan ve yönetilen Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm, kısa süre önce vizyona girmişti. Filmde "Ethan Hunt" karakterine canlandıran başrol oyuncusu Tom Cruise'a, Hayley Atwell ve Rebecca Ferguson da eşlik etmişti.