Görgü tanığı mahkemede cinayet sanığını teşhis etti

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şeker ve Karakurt ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen belgeleri inceledikten sonra tanıkların dinleneceğini açıkladı.

Duruşmada tanık olarak ifade veren Ceren G., olayın olduğu gün evinin balkonunda oturduğunu belirtti.

Olağandışı bir durum fark ettiğini aktaran Ceren G., "Kırmızı bir arabanın yanında beyaz eldivenli biri vardı. Arabayı kontrol ediyordu." dedi.

Bir süre sonra iki kişinin kavga ettiğini gördüğünü dile getiren Ceren G., arabayı inceleyen kişinin hırsız olabileceğini düşünerek polisi aradığını ifade etti.

Ceren G., "Kavga edenlerden birinin ateş ettiğini gördüm. Ateş eden kişi Osman Şeker'di." şeklinde konuştu.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme, tutuklu sanıkların durumlarının devamına karar verdi ve duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

Olayın Geçmişi:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Eylül 2023'te Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde Levent İşçen'in silahla vurulduktan sonra kaçan Şeker'in Konya'da olduğunu tespit etmişti.

Polis ekipleri, Şeker'in Ankara'ya gelirken kullandığı aracın plakasını da belirlemişti. Şeker ile yardım ettiği iddia edilen Karakurt, Konya'da yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlemişti.