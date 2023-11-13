Görkem ne demek? Görkem isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Görkem de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Görkem ne demek? Görkem isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Görkem ne demek? Görkem isminin anlamı nedir?

Görkem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Görkem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Görkem ne demek? Görkem isminin anlamı nedir?

GÖRKEM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Görkem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, gösteriş, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet, şatafat, şaşaa.

- Büyüklük.

GÖRKEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Görkem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Görkem adını koymak caizdir.

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