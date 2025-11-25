YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Kent Konseyinde yapılan toplantı ile görme engelli bireylere yönelik çini atölye çalışması yapılmasının temelleri atıldı.

Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şube Başkanı Çiler Kocaman ile Çocuk Gelişimi Mezunu çini sanatçısı Ayşe Rümeysa Üzümcü bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonucunda görme engelli bireylere yönelik çini atölye çalışması yapılması kararlaştırılırken, Bilecik Kent Konseyinden yapılan açıklamada, "Bugün, Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisimizin ve aynı zamanda Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Çiler Kocaman ile, Çocuk Gelişimi Mezunu çini sanatçısı Ayşe Rümeysa Üzümcü'yü bir araya getirdik. Bu buluşma, görme engelli bireyler için hem duyumsal bir deneyim hem de toplumsal bir farkındalık yaratma amacıyla yapılacak bir çini atölyesinin temellerini attı." denildi.