Görme engelli çift kapağı açık rögara düştü. Sorumsuzluk az kalsın can alıyordu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Görme engelli çift kapağı açık rögara düştü. Sorumsuzluk az kalsın can alıyordu

Samsun'da sorumsuzluk yüzünden az kalsın görme engelli bir çift canından oluyordu. Alt yapı çalışması sebebiyle açık bırakılan rögara düşen çift yaralı olarak kurtarıldı.

Samsun'da görme engelli çift, alt yapı çalışmaları sırasında kapağı açık olan rögara düştü. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

YARDIMA VATANDAŞLAR KOŞTU

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 11.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve Emrah D. düştü. Çiftin yardımına firma çalışanları ve vatandaşlar koştu.

Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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