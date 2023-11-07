Görme engelli kız beşinci kattan düşerek ağır yaralandı

Edirne'de görme engelli kız, apartmanın 5. katından dengesini kaybettikten sonra beton zemine düşerek ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Görme engelli kız beşinci kattan düşerek ağır yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Büyükşehsuvarbey Mahallesi Şair Sokak üzerinde bulunan bir sitenin apartmanında iddialara göre, yüzde 95 görme engelli A.E. (15) evin içinde duvara tutunup odadan çıkmak isterken, açık olan balkon kapısından yere düşerek ağır yaralandı.

Olayı gören site sakinlerinin durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından A.E.'yi Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından A.E. ambulans ile Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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