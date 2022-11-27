﻿Görme engelli Nezaket öğretmen öğrencilerine yol gösteriyor

Pendik'te, adrese dayalı öğrenci alan bir lisede rehberlik öğretmenliği yapan ve 27 yıldır öğretmenliğini sürdüren görme engelli Nezakat Alabaş adlı öğretmen, tüm sorunlarıyla ilgilendiği öğrencilerin geleceklerine de ışık tutuyor.

Mehmet Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Nezakat öğretmen, okul idaresi ve diğer öğretmenlerin çabalarıyla başarılı üniversitelerin önemli bölümlerine öğrenci göndermek için elinden geleni yapıyor.

Öğrencilerinin beslenmelerinden özel hayatlarına, derslerinden gelecek planlarına kadar ilgilenen, meslekte 27 yılını dolduran Alabaş'ın rehberlik odası öğrencilerin okuldaki favori uğrak mekanı olarak biliniyor.

Üniversite yıllarında psikoloji okumasına karşın iyi bir rehber öğretmen olmaya karar verdiğini anlatan Alabaş, "Ben hep yatılı okumak durumunda kaldım. O yıllarda bizim büyük sıkıntılarımız oluyordu. Kendimizi ifade etmekte, birilerine sığınmakta güçlük çekiyorduk. Rehber öğretmenlerimiz vardı ancak kendimizi onlara yakın hissedemiyorduk. Psikoloji okurken bu bölümün gençlere yardım edebileceğim en güzel alan olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

"YAPABİLECEKLERİMİN FAZLASINI ÜSTLENDİM"

Çalıştığı her okulda rehberliği en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini belirten Alabaş, şöyle devam etti:

"Hatta yapabileceklerimin fazlasını üstlendim. Zor çocuklarla, uyum sıkıntısı olan, düşük başarılı öğrencilerle çalıştım. Onları sosyal yaşama dahil edebilmek için aktivitelerde o öğrencilerime daha çok görev ve rol verdim.Yirmi yedi yıldır rehberlik öğretmeniyim ve hiçbir zaman mesai kavramına göre hareket etmedim. Öğrencilerime, velilerime, öğretmen arkadaşlarıma yardım etmek için gayret gösterdim. Öğrenci sizin onu kayıtsız, ön yargısız dinlediğinize inanırsa iç dünyasını açmakta hiçbir tereddüt göstermiyor. İnanın, insana dokunmak çok zor bir iş. Bir rehber öğretmenin sisteminin okulda oturması birkaç yıl alıyor. Bir öğrenciyi kimi zaman 4 yıl takip edip sonuç alamayabiliyorsunuz ama öyle anlar oluyor ki, 'Bu öğrenciyi kazanamam ama yine de mücadele edeyim' dediğiniz zamanlarda da kazanabiliyorsunuz."

Alabaş, meslek hayatında çalıştığı tüm okullarda en önemsediği unsurlardan birisinin kariyer günleri olduğunu, bunun öğrencilerin gelecekleri için de son derece önemli olduğunu aktardı.

(Kaynak: AA)