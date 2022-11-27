27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görme engelli Nezaket öğretmen öğrencilerine yol gösteriyor

Görme engelli Nezaket öğretmen öğrencilerine yol gösteriyor

Pendik'teki bir lisede gören alan görme engelli 27 yıllık rehberlik öğretmeni Nezaket Alabaş, öğrencilerinin doğru meslek tercihi yapabilmesi için kariyer günleri düzenledi. Sorumluluğunun ağır olduğunu belirten Nezakat öğretmen ""Yapabileceklerimin fazlasını üstlendim" dedi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 08:25
Takip Et

Görme engelli öğretmen öğrencilerine kariyerleri konusunda yol gösteriyor

Görme engelli Nezaket öğretmen öğrencilerine yol gösteriyor
+
Aa
-

 

 

Pendik'te, adrese dayalı öğrenci alan bir lisede rehberlik öğretmenliği yapan ve 27 yıldır öğretmenliğini sürdüren görme engelli Nezakat Alabaş adlı öğretmen, tüm sorunlarıyla ilgilendiği öğrencilerin geleceklerine de ışık tutuyor.

Mehmet Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Nezakat öğretmen, okul idaresi ve diğer öğretmenlerin çabalarıyla başarılı üniversitelerin önemli bölümlerine öğrenci göndermek için elinden geleni yapıyor.

Öğrencilerinin beslenmelerinden özel hayatlarına, derslerinden gelecek planlarına kadar ilgilenen, meslekte 27 yılını dolduran Alabaş'ın rehberlik odası öğrencilerin okuldaki favori uğrak mekanı olarak biliniyor.

Üniversite yıllarında psikoloji okumasına karşın iyi bir rehber öğretmen olmaya karar verdiğini anlatan Alabaş, "Ben hep yatılı okumak durumunda kaldım. O yıllarda bizim büyük sıkıntılarımız oluyordu. Kendimizi ifade etmekte, birilerine sığınmakta güçlük çekiyorduk. Rehber öğretmenlerimiz vardı ancak kendimizi onlara yakın hissedemiyorduk. Psikoloji okurken bu bölümün gençlere yardım edebileceğim en güzel alan olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

"YAPABİLECEKLERİMİN FAZLASINI ÜSTLENDİM"

Çalıştığı her okulda rehberliği en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini belirten Alabaş, şöyle devam etti:

"Hatta yapabileceklerimin fazlasını üstlendim. Zor çocuklarla, uyum sıkıntısı olan, düşük başarılı öğrencilerle çalıştım. Onları sosyal yaşama dahil edebilmek için aktivitelerde o öğrencilerime daha çok görev ve rol verdim.Yirmi yedi yıldır rehberlik öğretmeniyim ve hiçbir zaman mesai kavramına göre hareket etmedim. Öğrencilerime, velilerime, öğretmen arkadaşlarıma yardım etmek için gayret gösterdim. Öğrenci sizin onu kayıtsız, ön yargısız dinlediğinize inanırsa iç dünyasını açmakta hiçbir tereddüt göstermiyor. İnanın, insana dokunmak çok zor bir iş. Bir rehber öğretmenin sisteminin okulda oturması birkaç yıl alıyor. Bir öğrenciyi kimi zaman 4 yıl takip edip sonuç alamayabiliyorsunuz ama öyle anlar oluyor ki, 'Bu öğrenciyi kazanamam ama yine de mücadele edeyim' dediğiniz zamanlarda da kazanabiliyorsunuz."

Alabaş, meslek hayatında çalıştığı tüm okullarda en önemsediği unsurlardan birisinin kariyer günleri olduğunu, bunun öğrencilerin gelecekleri için de son derece önemli olduğunu aktardı.

(Kaynak: AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
1
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
2
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
3
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
4
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
5
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
6
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
7
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Görme engelli Nezaket öğretmen öğrencilerine yol gösteriyor
﻿Görme engelli Nezaket öğretmen öğrencilerine yol gösteriyor
﻿Görme engelli Nezaket öğretmen öğrencilerine yol gösteriyor
﻿İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak
﻿İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak
﻿İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak
﻿Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kaldılar
﻿Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kaldılar
﻿Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kaldılar
﻿Okuldan dönen çocuğa sokak köpekleri böyle saldırdı
﻿Okuldan dönen çocuğa sokak köpekleri böyle saldırdı
﻿Okuldan dönen çocuğa sokak köpekleri böyle saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.