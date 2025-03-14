Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Eskişehir'de zabıta ekipleri tarafından cami önünde görme engelli taklidi yaparak dilenen İ.M.'nin (54) üzerinden 32 bin 15 lira çıktı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde görme engelli taklidiyle dilencilik yapan İ.M.'yi bir süre takip ettikten sonra yakaladı. Çarşı Zabıta Amirliği'nde yapılan kontrollerde, dilencinin İzmir'den geldiği ve farklı şehirlerde de dilendiği belirlendi. Dilenci İ.M.'nin üzerinden yapılan aramada ise 32 bin 15 lira bulundu.

İ.M.'nin üzerinden çıkan paralara el konulurken, hakkında Kabahatler Kanunu gereğince adli para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri, dilencinin halkın duygularını sömürerek haksız kazanç sağladığını belirterek, vatandaşlara bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri kişileri bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

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