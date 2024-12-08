Görsel üretmede çığır açacak Aurora tanıtıldı

Elon Musk’ın liderliğindeki X (eski adıyla Twitter), Grok adlı yapay zeka destekli asistanına eklediği Aurora görsel üretim aracı ile dikkat çekiyor. Aurora, kullanıcılara gerçekçi görseller üretme olanağı sunarken, telifli içerik ve kamuya mal olmuş figürlerin görsellerini oluşturma konusunda da oldukça esnek bir yapı sergiliyor. Ancak araç, grafik içeriklerin oluşturulmasına tamamen engel koymuyor; bu durum, bazı kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

Aurora’ya hem mobil uygulamalarda hem de web üzerinden erişilebiliyor. Araç, X’in ekim ayında tanıttığı Flux isimli görsel üretim aracıyla benzer bir işleyiş sergiliyor. Ancak Aurora’nın fotoğraf gerçekçiliği konusunda daha üstün olduğu belirtiliyor. X kullanıcıları, ürettikleri görselleri paylaşarak aracın yeteneklerini gözler önüne seriyor. Bazı kullanıcılar ise Aurora’nın nesneleri birleştirme hatalarına ve insan figürlerinde, özellikle ellerde, eksikliklere dikkat çekiyor.

AURORA’NIN GELİŞTİRİLME SÜRECİ

Aurora’nın teknik detayları belirsizliğini koruyor. Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, aracı duyuran ilk açıklamaları yaptı ancak Aurora’nın tamamen xAI tarafından mı geliştirildiği yoksa bir üçüncü taraf iş birliğiyle mi ortaya çıktığı net değil. xAI çalışanlarından biri, Aurora’nın ince ayar sürecinde yer aldığını ifade etti. Bu, şirketin teknolojiye doğrudan katkı sağladığını gösteriyor.

Aurora’nın lansmanı, X’in Grok hizmetini tüm kullanıcılara ücretsiz hale getirmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Önceden yalnızca Premium üyelerin erişimine açık olan Grok, artık ücretsiz kullanıcıların iki saat içinde 10 mesaj göndermesine ve günde üç görsel üretmesine olanak tanıyor.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YENİ ADIMLAR

Aurora’nın tanıtımı, xAI’ın 6 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu tamamladığı hafta içinde geldi. Şirketin, Grok için bağımsız bir uygulama üzerinde çalıştığı ve Grok 3 olarak adlandırılan bir sonraki nesil modelini yakında piyasaya süreceği konuşuluyor. X ve xAI’nin hızlı inovasyon süreci, yapay zeka destekli araçların gelecekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını vaat ediyor.

Aurora, X kullanıcıları arasında heyecan yaratsa da bazı eksiklikleriyle eleştiriliyor. Fotoğraf gerçekçiliği arayanlar için etkileyici bir seçenek sunan araç, özellikle eller gibi detaylarda henüz beklenen performansı gösteremiyor. Ancak Elon Musk’ın vizyonu doğrultusunda bu tür araçların gelişmeye devam etmesi bekleniyor.