Görünce dayanamadı! Danilo Şef'ten Beyza'ya büyük jest

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Görünce dayanamadı! Danilo Şef'ten Beyza'ya büyük jest

Yarışmacıların kıran kırana mücadele ettiği MasterChef’te öne çıkan isimlerden biri olan Beyza, yaptığı taşlık tabağıyla jüri üyelerini adeta mest etti. Danilo Şef, tabağı görünce lokantasının menüsüne eklemek istedi.

MasterChef Türkiye'de mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların en iyi tabaklarını jüriye sunduğu etaplarda öne çıkan isimlerden biri Beyza.

Yaratıcı tabaklarıyla jürinin dikkatini çeken Beyza’nın, geçtiğimiz haftalarda tabağı kaşıktan dönmüştü. Bu kez Beyza, yaptığı tabakla Danilo Zanna'yı mest etti.

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DANİLO ŞEF'TEN OLAY JEST

Beyza, taşlık tarifiyle Danilo Şef'i etkiledi. Danilo Zanna, Beyza'nın taşlıktan yaptığı ara sıcak tabağını esnaf lokantasında menüye koyacağını söyledi.

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