Görünen köy kılavuz istemez atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Görünen köy kılavuz istemez atasözünün anlamı nedir?
Görünen köy kılavuz istemez atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Görünen köy kılavuz istemez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her şeyin ortada olduğu, açık durumların tekrardan açıklanmaya gerek olmadığını belirtmek için kullanılan bir atasözü olarak tanımlanabilir.

Bir kişinin herhangi bir işte başarılı olması durumunda onun üzerine basa basa işaret etmek mantıklı olmayacaktır.

Bir yer yakınsa yani görülüyorsa onun için tarife gerek yoktur.

GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sana daha neyi açıklayayım ki, her şey ortada görünen köy kılavuz istemez."

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