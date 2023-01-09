9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbiyi yöneten hakemin görüntüsü ortaya çıktı. Kıyamet koptu

Derbiyi yöneten hakemin görüntüsü ortaya çıktı. Kıyamet koptu

Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler'in karşılaşma içindeki bir görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Halil Umut Meler'in Serdar Aziz'e kart göstermek için elini cebine götürdüğü sonra bundan vazgeçtiği iddia edildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 08:36
Takip Et

Görüntü ortaya çıktı. Hakem Halil Umut Meler'in derbide yaptığı hareket kıyameti koparttı

Derbiyi yöneten hakemin görüntüsü ortaya çıktı. Kıyamet koptu
+
Aa
-

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Galatasaray'da taraftarlar hakem Halil Umut Meler'e tepkili. Meler'in kararlarından memnun olmayan taraftarlar sosyal medyada bir pozisyon üzerinden deneyimli hakeme sert yüklendi.

ELİ CEBİNE GİTTİ 

Sosyal medyada elden ele dolaşan görüntüde Halil Umut Meler'in sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz'in içinde yer aldığı bir pozisyonda elini önce cebine götürdüğü ardından ise pozisyonu devam ettirdiği görülüyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar avantaj sonrası Serdar Aziz'e kart çıkmadığını belirterek tepki gösterirken, pozisyonun başında Meler'in deneyimli stopere kart göstermek için elini cebine götürdüğü iddia edildi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
2
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
3
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
5
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
6
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
7
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
﻿Üç isim Halk Tv'den istifa etti
﻿Üç isim Halk Tv'den istifa etti
﻿Üç isim Halk Tv'den istifa etti
﻿Park halindeki 2 minibüs alev alev yandı
﻿Park halindeki 2 minibüs alev alev yandı
﻿Park halindeki 2 minibüs alev alev yandı
﻿Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift kurtarılamadı
﻿Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift kurtarılamadı
﻿Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift kurtarılamadı
﻿İstinye Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.