Derbiyi yöneten hakemin görüntüsü ortaya çıktı. Kıyamet koptu

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Galatasaray'da taraftarlar hakem Halil Umut Meler'e tepkili. Meler'in kararlarından memnun olmayan taraftarlar sosyal medyada bir pozisyon üzerinden deneyimli hakeme sert yüklendi.

ELİ CEBİNE GİTTİ

Sosyal medyada elden ele dolaşan görüntüde Halil Umut Meler'in sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz'in içinde yer aldığı bir pozisyonda elini önce cebine götürdüğü ardından ise pozisyonu devam ettirdiği görülüyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar avantaj sonrası Serdar Aziz'e kart çıkmadığını belirterek tepki gösterirken, pozisyonun başında Meler'in deneyimli stopere kart göstermek için elini cebine götürdüğü iddia edildi.