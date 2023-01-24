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Alec Baldwin 'Rust' filmini çekmeye devam edecek

ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin, geçtiğimiz yıl Rust filmi çekimleri sırasında yaşanan kazada elindeki silahtan çıkan kurşun yüzünden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuştu. Kasıtsız adam öldürmekle suçlanan Baldwin, filmin çekimlerine devam etme kararı aldı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 12:14
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Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olmuştu. Alec Baldwin 'Rust' filmini çekmeye devam edecek

Alec Baldwin 'Rust' filmini çekmeye devam edecek
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Dünyaca ünlü ABD'li aktör Alec Baldwin, Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, Santa Fe yakınlarındaki film setinde 'Rust' filminin çekimleri sırasında rolüne çalışıyordu. Baldwin, bu sırada içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği, sahnede kullanılacak silahı ateşlemişti. Merminin isabet ettiği Halyna Hutchins, hayatını kaybetmişti.

KASITSIZ İNSAN ÖLDÜRMEKLE YARGILANACAK

Setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed ile birlikte görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüyle ilgili "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak olan Baldwin, bu kez film çekimlerine devam edeceği yönündeki haberlerle basına yansıdı.

SİLAH KULLANIMI YASAKLANACAK

Filmin yapımından sorumlu avukatlardan Melina Spadone, “Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak" dedi.

'The New York Times', daha önce Alec Baldwin’in filmin başrolünü üstlenmeye devam edeceğini ve çekimde yaralanan Joel Souza’nın yönetmen olarak geri döneceğini ileri sürmüştü.

"SİLAHIN DOLU OLDUĞUNDAN HABERİM YOKTU"

Öte yandan Baldwin, olayın ardından yaptığı açıklamada silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylemişti. Aktör, tetiği çekmediğini ve silahın dolu olduğundan da haberdar olmadığını belirtmişti.

HUTCHİNS'İN AİLESİYLE UZLAŞMAYA VARILMIŞTI

64 yaşındaki Alec Baldwin ile film yapım şirketi, geçen yıl ekim ayında miktarını açıklamadıkları bir tazminat karşılığında Hutchins'in ailesiyle uzlaşmaya varmıştı.

Uzlaşma, Hutchins'in eşinin "taksirli insan öldürme" suçuyla bir dava açmasının ve film endüstrisinde uyulması gereken standartların ihlâl edildiğini iddia etmesinin ardından gelmişti.

"HEPİMİZ KAZA OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Kararın ardından açıklama yapan Matthew Hutchins, "Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı suçlamalar yapma veya birilerine suç yüklemek niyetinde değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Filmin çekimlerinin bu yıl yeniden başlaması kararı da verilmişti. Bu kez sorumlu yapımcı koltuğunda Matthew Hutchins'in oturması üzerinde de uzlaşmaya varıldı.


 

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