Faslılar Esenyurt'u birbirine kattı. Görüntüler Rabat'tan değil Esenyurt'tan

Dünya Kupası'nda Fas sürpriz yapmaya devam ediyor.
Fas, dün oynanan çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale çıktı.
Bu maçın öncesinde son 16 turunda Fas, İspanya ile karşılaştı. 6 Aralık günü oynanan maçı Fas penaltı atışları sonrası kazanmış, adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Bu maç sonrası Esenyurt'ta Faslılar tarafından yapılan kutlama yeniden gündem oldu.
FASLILAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Esenyurt'taki Faslı taraftarlar, maç sonu sokaklara dökülüp zaferi büyük bir coşku ile kutladı. O anlar kameraya kaydedildi.
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