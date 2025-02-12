Görüntüler yürekleri ısıttı! Acıkan tilkiyi elleriyle besliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Görüntüler yürekleri ısıttı! Acıkan tilkiyi elleriyle besliyor

Erzurum'da su arıtma tesisinde çalışan bir vatandaşın aç kalınca tesise gelen tilkiyi elleriyle beslemesi sevimli görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da su arıtma tesisinde çalışan Murat Kaya, aç kalınca tesise gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

tilki.jpgPalandöken ilçesi Yıldızkent semtinde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait su arıtma tesisinde görevli Murat Kaya, tesise gelerek çöp konteynerinde yiyecek arayan tilkiyi elleriyle besledi. Tilkinin zaman zaman bölgeye gelerek çöp konteynerinde yiyecek aradığını gören Kaya, tilkiyi kendi yemekleriyle beslemeye başladı. Tilki tesiste çalışanlarla yakın bağ kurarken, diğer görevliler de tilki için çöp konteynerinin yanına yiyecek bırakıyor.

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