Görüntüleyebilmek için 1 hafta dağlarda gezdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Niğde'nin Aladağlar ’da bir kişi dron ile dağ keçilerini görüntülemeyi başardı. 1 hafta boyunca bölge arama yapan kişi, eşsiz görüntüleri ortaya koyduğu görüntü izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Adana'da çektiği tek plan dron videoları ile tanınan 17 yaşındaki genç dron pilotu Salih Tamtürk Niğde'de dağ keçilerini doğal yaşam alanında dron ile görüntüledi.

1 hafta boyunca Aladağlar bölgesinde gezerek beyaza bürünen Demirkazık Dağı'nda keçileri görüntüleyebildi. Havadan çekilen görüntülerle karların arasında koşan dağ keçileri belgesel karelerini aratmadı. Aladağlar, Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan dağ sırasındadır.

Bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin olan bu dağın 54 bin 524 hektarlık bölümü ilk önce Hacer Ormanı Tabiat Parkı adı altında koruma altına alınmış, ardından 1995 yılında biraz daha geniş bir yüz ölçümüyle milli park ilan edilmişti.

Aladağlar, hem Türkiye'den hem de diğer ülkelerden dağcıların Türkiye'de en çok rağbet ettikleri yerlerden biri olma özelliği taşıyor. Alanda dağcılık, yürüyüş, kuş gözlemciliği, kampçılık gibi aktiviteler de yapılıyor.

Görüntüleyebilmek için 1 hafta dağlarda gezdi

Görüntüleyebilmek için 1 hafta dağlarda gezdi

Görüntüleyebilmek için 1 hafta dağlarda gezdi

Görüntüleyebilmek için 1 hafta dağlarda gezdi

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