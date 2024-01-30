Görünüşe aldanmamalı atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Görünüşe aldanmamalı atasözünün anlamı nedir?
Görünüşe aldanmamalı atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Görünüşe aldanmamalı atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişi karşısındaki kişiyi yeni tanıdığında ve onun iç dünyasını bilmediğinde sadece dış görünüşüne bakarak yargılamamalıdır.

Bazı kişiler ne kadar dost gibi görünse de sinsi bir yapıya sahiptir. Karşısındakine karşı düşmanlık besleyebilir.

Birini kılık kıyafetine göre değerlendirmek, maddi imkanlarının yetersiz oluşu nedeniyle onu aşağılamak yargılamak ve dışlamak anlamlarını taşır.

Aynı şekilde kendisini zengin göstermeye çalışıp, pahalı gibi görünen şeyleri giyerek onu yakıştıramadığında da eleştirmemek gerekir.

GÖRÜNÜŞE ALDANMAMALI ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen onun böyle asi ve vurdumduymaz görünüşüne aldanma, aslında çok merhametlidir."

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