Kangal köpeği kurdu tek hamlede parçaladı

Sondakika'nın haberine göre, bir çoban tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda tıklanma aldı. Söz konusu görüntülerde köylüler tarafından avlanan bir kurt ve kangal köpekleri yer aldı.

Öldürdükleri kurdu demire sabitleyen köylüler daha sonra da kangalın kurda karşı nasıl bir duruş sergileyeceğini gözlemledi. Kurdun ölü olduğunu bilmeyen kangal, saldırıya geçtikten sonra kurdu parçaladı.

Diğer yandan videoda ön ayağını saklayan kangalın, olası bir kurt saldırısına karşı temkinli davrandığı görüldü. Bu hareket kangalın tecrübeli olduğuna yoruldu.