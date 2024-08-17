Gösteri uçağı denize çakıldı. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Kaynak: Haber Merkezi
Gösteri uçağı denize çakıldı. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Fransa'da düzenlenen Fransız-Amerikan çıkarmasının 80'inci yılına özel düzenlenen hava gösterisinde, gösteri uçağı denize düştü.

Fransa'nın güneyinde yer alan Lavandou'da düzenlenen hava gösterisi, trajik bir kazayla sona erdi. II. Dünya Savaşı sırasında Provence bölgesine yapılan Fransız-Amerikan çıkarmasının 80. yılı onuruna düzenlenen etkinlikte, Fouga Magister tipi bir uçak denize düştü.

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yetkililer, uzun süren arama çalışmaları sonucunda pilotun cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. Pilotun askeri bir personel olmadığı belirtildi.

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Fransız Hava Kuvvetleri'nin ünlü akrobasi ekibi 'Patrouille de France' da gösteride yer alacaktı, ancak yaşanan kazanın ardından gösterilerini iptal etme kararı aldı. Fouga Magister uçağının, 1964 ile 1980 yılları arasında Fransız ordusunda görev yaptığı biliniyor.

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2 ASKERİ UÇAK HAVADA ÇARPIŞMIŞTI

Bu kazadan sadece birkaç gün önce, 14 Ağustos'ta, ülkenin Meurthe-et-Moselle bölgesinde iki askeri uçak havada çarpışarak düşmüştü. Olayda, iki askeri personel yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralı olarak kurtulmuştu.

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