Gösteri uçakları havada çarpıştı. Pilotlar uçakları piste indirmeyi başardı

Polanya'da havalimanı açılış töreninde yürekler ağza geldi. İki gösteri uçağı havada çarpıştı. Pilotlar parçaların koptuğu uçakları piste indirmeyi başardı.

Airporthaber'de yer alan bilgiye göre, Polonya'da açılışı gerçekleştirilerek hizmete açılan Radom Havalimanı töreninde havalanan iki gösteri uçağı havada çarpıştı.



Edinilen bilgiye göre; Havalimanı açılış töreninde gösteri uçuşu yapmak için havalanan iki PZL 130 Orlik turboprop gösteri uçakları havada çarpışma yaşadı.



Pilotların kontrolü kaybetmeden uçakları güvenli bir şekilde indirdiği ve yaralanan olmadığı açıklandı.

Çarpışma sırasında uçaklardan parçalar koptuğu görüldü.