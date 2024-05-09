Gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş takımlarındaki arıza sebebiyle gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağı, pistin yarısına kadar sürüklenmesinin ardından durabildi.
Kargo yükünün boşaltması sonrasında uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Ön kısmı vinçlerle kaldırılan uçak, pistten çekiciler aracılığıyla çekilerek incelenmesi amacıyla hangara götürüldü.
Acil iniş sebebiyle hava trafiğine kapatılan 16R nolu pistin de yapılacak incelemelerin ardından uçuşa açılacağı belirtildi.