Gövdesine bağlı çelik plaka ile yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gövdesine bağlı çelik plaka ile yakalandı

Polisten kaçan bir motosiklet sürücü kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca 2 adet çelik plaka ele geçirildi.

Beyoğlu'da polis ekipleri şüphelendikleri bir motosikleti takibe aldı. Motosiklet sürücüsü kaldırımda bulunan 2 kişinin yanına yaklaştığı sırada polis ekiplerini fark etti. Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ve kaldırımdaki 2 kişi yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca ile vücutlarında çelik plaka ele geçirildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, rutin denetim yaptıkları sırada şüpheli bir motosikletliyi takibe aldı. Kaldırımda bekleyen 2 kişinin yanına yaklaşan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerini farkedince kaçmaya başladı. Kaldırımdaki iki kişinin de kaçması üzerine yaşanan kovalamacanın ardından 3 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, gözaltına alınan E.T., V.Ö. ve E.D.'nin üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek ve vücutlarında 2 adet çelik plaka ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilenlerden E.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gövdesine bağlı çelik plaka ile yakalandı

Gövdesine bağlı çelik plaka ile yakalandı

Gövdesine bağlı çelik plaka ile yakalandı

Gövdesine bağlı çelik plaka ile yakalandı

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