Göz alerjisinin büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanlardan önemli açıklamalar

Bahar aylarında göz alerjisi vakalarının arttığı bilinmektedir ve bu durumun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

Bu konuda uzmanlar önemli bilgiler paylaştı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Alay, bahar mevsiminde göz alerjisinin daha sık görüldüğünü belirtmti ve "Polenler, güneş ışığı ve mevsim değişiklikleri göz alerjilerini tetikleyebilir. Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi semptomlar görülebilir, hatta bazı hastalar gözlerini açmakta zorlanabilirler. Kaşıntı nedeniyle gözün ön bölümlerinde olumsuz etkilenmeler oluşabilir ve bu durum kornea ülseri veya kalıcı görme kaybına kadar gidebilir" dedi.

Prof. Dr. Ali Şengül, evde göz alerjisi semptomlarının nasıl hafifletilebileceği konusunda şu önerilerde bulundu:

"Evde düzenli temizlik yaparak toz ve diğer alerjen miktarını azaltmak, temiz ve iyi havalandırılmış bir ortamda bulunmak ve hava filtreleri kullanmak semptomları azaltabilir. Soğuk kompres uygulamak, gözlerdeki şişlik ve kaşıntıyı hafifletebilir. Ayrıca, polen mevsiminde dışarıda geçirilen zamanı sınırlamak ve evcil hayvan tüyleri gibi alerjenleri evden uzak tutmak da yararlı olabilir."

Göz Alerjisi Nedir?

Göz alerjisi, gözün alerjen maddelere karşı gösterdiği iltihabi reaksiyondur. Göz, alerjenlerle savaşmak için histamin üretir ve bu, gözde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve kırmızılık gibi semptomlara neden olur. Göz alerjisi bazen egzama ve astım ile ilişkili olabilir.

Göz Alerjisinin Belirtileri Nelerdir?

Göz alerjisinin yaygın belirtileri arasında kaşıntı, sulanma, kızarıklık, yanma hissi ve göz kapaklarında şişlik bulunur. Ayrıca, burun akıntısı, hapşırık ve öksürük gibi semptomlar da eşlik edebilir.

Göz alerjisi olabileceğini düşündüren belirtiler şunlardır:

• Gözlerde kaşıntı

• Sulanma ve kızarıklık

• Bir veya iki gözde yanma ve batma hissi

• Göz kapaklarında şişlik

• Ciltte kuruluk

• Aşırı gözyaşı üretimi

• Işığa karşı hassasiyet

• Gözlerde yabancı cisim hissi

• Burun akıntısı

• Hapşırık

• Öksürük

Göz Alerjisine Ne İyi Gelir?

Göz alerjisi semptomlarını hafifletmenin en etkili yollarından biri göz damlalarıdır. Göz damlalarının yanı sıra yapay gözyaşı, alerji aşıları ve kortikosteroidler de faydalı olabilir. Doğal yöntemler arasında ise ılık suyla nemlendirilmiş bir bezin göze uygulanması veya çay kompresi yapılması sayılabilir.

Göz alerjisine iyi gelen yöntemler şunlardır:

• Göz damlaları

• Yapay gözyaşı

• Alerji aşıları

• Kortikosteroidler

• Ilık suyla nemlendirilmiş bez uygulaması

• Çay kompresi