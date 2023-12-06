Göz altı torbaları ve mor halkalar neden oluşur? Tedavisi nasıl olur? Nasıl geçer?

Gözaltı torbaları ve mor halkalar çoğu zaman sağlık sorununa neden olmaz. Ancak uzmanlar bunların birçok kişiyi rahatsız ettiğini ve yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi. Bu nedenle cilt problemleri psikolojik olarak etkiliyorsa mutlaka araştırılması gerektiği vurgulandı.

Gözaltı torbaları ve mor halkaların tıbbi bir tanımı yoktur ve farklı nedenlerinin olabileceği bildirildi.

Bunların tıptaki adı “periorbital hiperpigmentasyon” veya kısaca POH'dur. Bu konu dermatolojide çok öncelikli olmadığı için çok fazla bilgi de bulunmamaktadır.

YAĞ TABAKASINDA İNCELME

Dermatologlar gözaltındaki derinin rengine bakarak sorunun kaynağını belirleyebilir. Gözaltı derisi mavi, pembe veya mor renkteyse, bunun sebebi damarlardır. Kahverengi renkteyse, melanin pigmentinde artış vardır. Bu ise gözaltı morluklarının en seyrek görülen sebebidir.

Gözaltı morluklarının en sık görülen sebebi ise yaş ilerledikçe deri altındaki yağ tabakasının incelmesidir. Bu da insanın yorgun görünmesine neden olur.

DERİNİN YAPISI

Gözaltındaki deri diğer bölgelere göre daha incedir ve şeffaftır. Bu yüzden buradaki damarlar daha görünür olur ve derinin koyu renkli görünmesine sebep olur.

Gözaltındaki çukurluklar ise gözyaşlarının akmasına yardımcı olur.

GÖZALTI TORBALARI

Gözaltı torbaları bazen sabah uyandığımızda daha belirgin olabilir. Bunun sebebi aşırı tuzlu yiyecekler tüketmek de olabilir. Mesela yatmadan önce patates kızartması yerseniz, sabah gözaltı torbalarınızın şiştiğini fark edebilirsiniz. Bu durumda yorgunluktan kaynaklanmıyor olabilir.

Gözaltı morluklarına kızılötesi ışınlar, stres, alkol ve sigara da neden olabilir. Ancak bunlar henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Alerjiye bağlı olarak gözleri kaşımak, ovuşturmak veya yaşarmak da gözaltı morluklarına yol açabilir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Gözaltı torbaları ve mor halkalar genellikle kozmetik ve estetik bir problem olarak algılandığı için tedaviye yönelik yeterli bilimsel çalışma yapılmamıştır.

Gözaltı morlukları için renk açıcı kremler, kimyasal peeling veya lazer tedavisi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Peeling için kullanılan asitler mantar ve armut ağaçlarından elde edilmektedir.

Gözaltı torbaları için ise dolgu enjeksiyonu veya cerrahi müdahale gibi seçenekler bulunmaktadır.

Bir araştırmacı, iki ay boyunca haftada bir kez gözaltına karbondioksit enjekte ederek kısmi bir iyileşme sağlamıştır.

Bazı uzmanlar ise gözaltına C vitamini sürmenin ve güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanmanın faydalı olabileceğini belirtmektedir.

Uzmanlar, gözaltındaki görünümde küçük bir iyileşmenin bile yaşam kalitesini yükseltebileceğini ifade etmektedir.

Bu konuda daha kesin bilgiler elde edilene kadar, gözaltı morluklarıyla yaşamayı kabullenmek ve bunları daha bilge bir yüzün işareti olarak görmek belki de en iyisi olacaktır.