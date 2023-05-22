Zamanla yaşlanmaya bağlı olarak göz çevresinin kırıştığı gözlemlenebilir. Göz çevresi kırışıklıkları için botoks işlemi yaygın olsa da bazı doğal yöntemlerle de göz çevresi kırışıklığına çözüm bulunabilir. Peki, göz çevresi kırışıklığı botokssuz geçer mi? Göz çevresi kırışıklığı nasıl geçer?

GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLIĞI NASIL GEÇER?

Yaş arttıkça ilk belirtiler göz çevresinde görünebilir. İşte göz çevresi kırışıklıkları için bazı doğal yöntemler…

- Güneş ışınlarından uzak durmak, vitamin takviyesi, sigara ve alkolden uzak durmak cildi korur. Göz altı kararmalarına, kapalı gözeneklere engel olur.

- Vitamin E, Vitamin C içeren besinleri tercih etmeliyiz. Özellikle antioksidan özelliği olan kırmızı meyve ve sebzeler, siyah üzüm, pancar gibi besinleri bolca tüketmeliyiz.

- Omega -3 cilt için olduğu gibi göz çevresi için de oldukça faydalıdır.

- Uyurken yüzümüzün üzerine yatarsak yer çekimi etkisiyle gözaltı torbalanmalarına ve göz çevresi cildimizin kırışıklığına neden olabiliriz.

- Özellikle yaz aylarında ve güneşli günlerde göz çevremiz ve cildimiz için Ultraviole etkisiyle zararlı olan ışınlardan korunmak için iyi filtresi olan güneş gözlüğü takmalıyız. Aynı zamanda günlük göz çevresi kremlerimizi güneş koruyuculu seçebiliriz. Güneş hem göz çevremizde kurumaya, kırışıklığa neden olurken lekelenmeye de sebep olmaktadır. Gözümüz için önemli olduğu gibi göz çevremiz için de güneş gözlüğü önemlidir.

- Sigarayı sadece içmek değil sigara dumanı olan çevrede bulunmak hem gözlerimizi hem de göz çevremizi etkiler. Alkol antioksidan miktarını azaltacağından yine göz çevremizin yaşlanmasına katkıda bulunur.

- Göz çevremizin erken yaşlanmaması için mutlaka yüzümüz gibi onu da nemlendirmeliyiz. Yüz için üretilen kremler göz çevresi için kullanılmamalıdır. Göz çevresi için üretilen kremler daha farklı bileşimde olur. Daha az yağlı ve ince cilt yapısına uygundur.

- Göz sağlığı için de zararlı olan bu hareket göz çevresi derisi için de oldukça zararlıdır. Bu hareketi yaptığımız sürece göz çevresindeki ince cildimiz esner ve sarkar.

- Göz çevresi cildimiz diğer vücut bölgelerine göre hem alerjik açıdan hem de yapısal olarak çok daha hassastır. Makyaj ürünlerini seçerken cildimizde reaksiyona yol açmayacak, kaliteli, doğal ürünler seçmeliyiz. Ayrıca makyaj temizleyici olarak mendiller yerine Ph 'ı uygun bileşimde olan, alkol içermeyen hassas, medikal makyaj temizleyicileri tercih etmeliyiz.

- Bol su içmek cildimiz için, göz kuruluğu için ne kadar önemliyse göz çevresi cildimizin de kuru kalmaması için çok önemlidir. Bol su içmeyi asla ihmal etmemeliyiz.