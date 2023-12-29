Göz çevresi kırışıklıklarından nasıl kurtulunur? İşte o doğal yöntemler…

Göz çevresi kırışıklıklarından kurtaracak maskeleri evde kolayca hazırlayabilir ve düzenli olarak uygulayabileceği önerildi.

İşte maskelerin yeniden yazılmış hali:

SALATALIK SUYU MASKESİ

Malzemeler:

- 1 adet orta boy salatalık

- Makyaj pamuğu

Yapılışı:

- Salatalığı rendeleyin ve suyunu bir kaseye aktarın.

- Salatalık suyunu buzdolabında 20 dakika soğutun.

- Makyaj pamuğunu salatalık suyuna batırın ve göz çevrenize nazikçe uygulayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.

- Bu maskeyi iki günde bir yaparak göz çevrenizin kırışıklıklarını azaltabilirsiniz.

GÜL SUYU VE MUZ MASKESİ

Malzemeler:

- Yarım adet olgun muz

- 1 yemek kaşığı gül suyu

Yapılışı:

- Muzu bir kasede ezin ve gül suyunu ekleyin. Krem kıvamına gelene kadar karıştırın.

- Karışımı parmaklarınızla göz çevrenize sürün. Bir süre kurumasını bekleyin.

- Maskeyi ılık suyla yıkayarak çıkarın.

- Bu maskeyi haftada iki kez yaparak göz çevrenizin yenilendiğini görebilirsiniz.

HAVUÇ VE BADEM YAĞI MASKESİ

Malzemeler:

- 1 adet havuç

- 1 çay kaşığı badem yağı

Yapılışı:

- Havucu rendeleyin ve suyunu sıkın. Bir kaseye alın ve badem yağını ilave edin. Karıştırın.

- Karışımı buzdolabında soğutun.

- Pamuğu karışıma batırın ve göz çevrenize sürün. Birkaç kez silin.

- Maskeyi 20 dakika göz çevrenizde bekletin.

- Bu maskeyi haftada iki kez yaparak göz çevrenizin kırışıklıklarını önleyebilirsiniz.

Göz çevresindeki kırışıklıkları önlemek için doğal maskeler yapabilirsiniz. İşte size altı farklı maske önerisi:

LAHANA SUYU MASKESİ

- 2 adet beyaz lahana yaprağı

- 1 çay kaşığı bal

- Lahanaları blender veya meyve sıkacağı ile suyunu çıkarın.

- Balı suya ekleyip karıştırın.

- Göz çevrenize pamukla uygulayın ve 20 dakika bekletin.

- Yüzünüzü yıkayın.

- Haftada iki kez yapın.

PAPATYA ÇAYI MASKESİ

- 2 adet poşet papatya çayı

- 1 fincan sıcak su

- Papatya çaylarını suda demleyin ve soğumaya bırakın.

- Poşetleri göz altınıza yerleştirin ve yatın.

- 15 dakika bekletin.

- Poşetleri çıkarın.

- Haftada iki kez yapın.

YAŞ MAYA MASKESİ

- Yarım paket kaşığı yaş maya

- 2 yemek kaşığı ılık su

- Mayayı suyla ezin ve krem kıvamında bir karışım elde edin.

- Karışımı parmaklarınızla göz çevrenize sürün.

- 15 dakika kurumasını bekleyin.

- Ilık suyla yıkayın.

- Düzenli olarak yapın.

SANDAL AĞACI YAĞI MASKESİ

- 2 damla sandal ağacı yağı

- 1 tatlı kaşığı yoğurt

- Sandal ağacı yağını yoğurtla karıştırın.

- Karışımı dairesel hareketlerle göz çevrenize sürün.

- Düzenli olarak yapın.

BALLI SÜT MASKESİ

- 1 tatlı kaşığı süt

- 1 çay kaşığı bal

- Sütü ve balı karıştırın.

- Karışımı her gece uyumadan önce göz çevrenize sürün.

- 15 dakika bekletin.

- Ilık suyla yıkayın.

- Düzenli olarak yapın.