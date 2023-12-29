Göz çevresi kırışıklıklarından nasıl kurtulunur? İşte o doğal yöntemler…

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Göz çevresi kırışıklıklarından nasıl kurtulunur? İşte o doğal yöntemler…
Göz çevresi kırışıklıklarından kurtulmak için doğal yöntemler aranırken üç farklı maske tarifi önerildi.

Göz çevresi kırışıklıklarından kurtaracak maskeleri evde kolayca hazırlayabilir ve düzenli olarak uygulayabileceği önerildi.

İşte maskelerin yeniden yazılmış hali:

SALATALIK SUYU MASKESİ

Malzemeler:
- 1 adet orta boy salatalık
- Makyaj pamuğu
Yapılışı:
- Salatalığı rendeleyin ve suyunu bir kaseye aktarın.
- Salatalık suyunu buzdolabında 20 dakika soğutun.
- Makyaj pamuğunu salatalık suyuna batırın ve göz çevrenize nazikçe uygulayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.
- Bu maskeyi iki günde bir yaparak göz çevrenizin kırışıklıklarını azaltabilirsiniz.

GÜL SUYU VE MUZ MASKESİ

Malzemeler:
- Yarım adet olgun muz
- 1 yemek kaşığı gül suyu
Yapılışı:
- Muzu bir kasede ezin ve gül suyunu ekleyin. Krem kıvamına gelene kadar karıştırın.
- Karışımı parmaklarınızla göz çevrenize sürün. Bir süre kurumasını bekleyin.
- Maskeyi ılık suyla yıkayarak çıkarın.
- Bu maskeyi haftada iki kez yaparak göz çevrenizin yenilendiğini görebilirsiniz.

HAVUÇ VE BADEM YAĞI MASKESİ

Malzemeler:
- 1 adet havuç
- 1 çay kaşığı badem yağı
Yapılışı:
- Havucu rendeleyin ve suyunu sıkın. Bir kaseye alın ve badem yağını ilave edin. Karıştırın.
- Karışımı buzdolabında soğutun.
- Pamuğu karışıma batırın ve göz çevrenize sürün. Birkaç kez silin.
- Maskeyi 20 dakika göz çevrenizde bekletin.
- Bu maskeyi haftada iki kez yaparak göz çevrenizin kırışıklıklarını önleyebilirsiniz.
Göz çevresindeki kırışıklıkları önlemek için doğal maskeler yapabilirsiniz. İşte size altı farklı maske önerisi:

LAHANA SUYU MASKESİ

- 2 adet beyaz lahana yaprağı
- 1 çay kaşığı bal
- Lahanaları blender veya meyve sıkacağı ile suyunu çıkarın.
- Balı suya ekleyip karıştırın.
- Göz çevrenize pamukla uygulayın ve 20 dakika bekletin.
- Yüzünüzü yıkayın.
- Haftada iki kez yapın.

PAPATYA ÇAYI MASKESİ

- 2 adet poşet papatya çayı
- 1 fincan sıcak su
- Papatya çaylarını suda demleyin ve soğumaya bırakın.
- Poşetleri göz altınıza yerleştirin ve yatın.
- 15 dakika bekletin.
- Poşetleri çıkarın.
- Haftada iki kez yapın.

YAŞ MAYA MASKESİ

- Yarım paket kaşığı yaş maya
- 2 yemek kaşığı ılık su
- Mayayı suyla ezin ve krem kıvamında bir karışım elde edin.
- Karışımı parmaklarınızla göz çevrenize sürün.
- 15 dakika kurumasını bekleyin.
- Ilık suyla yıkayın.
- Düzenli olarak yapın.

SANDAL AĞACI YAĞI MASKESİ

- 2 damla sandal ağacı yağı
- 1 tatlı kaşığı yoğurt
- Sandal ağacı yağını yoğurtla karıştırın.
- Karışımı dairesel hareketlerle göz çevrenize sürün.
- Düzenli olarak yapın.

BALLI SÜT MASKESİ

- 1 tatlı kaşığı süt
- 1 çay kaşığı bal
- Sütü ve balı karıştırın.
- Karışımı her gece uyumadan önce göz çevrenize sürün.
- 15 dakika bekletin.
- Ilık suyla yıkayın.
- Düzenli olarak yapın.

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