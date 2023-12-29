Göz çevresi kırışıklıklarından nasıl kurtulunur? İşte o doğal yöntemler…

Göz çevresi kırışıklıklarından kurtaracak maskeleri evde kolayca hazırlayabilir ve düzenli olarak uygulayabileceği önerildi.
İşte maskelerin yeniden yazılmış hali:
SALATALIK SUYU MASKESİ
Malzemeler:
- 1 adet orta boy salatalık
- Makyaj pamuğu
Yapılışı:
- Salatalığı rendeleyin ve suyunu bir kaseye aktarın.
- Salatalık suyunu buzdolabında 20 dakika soğutun.
- Makyaj pamuğunu salatalık suyuna batırın ve göz çevrenize nazikçe uygulayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.
- Bu maskeyi iki günde bir yaparak göz çevrenizin kırışıklıklarını azaltabilirsiniz.
GÜL SUYU VE MUZ MASKESİ
Malzemeler:
- Yarım adet olgun muz
- 1 yemek kaşığı gül suyu
Yapılışı:
- Muzu bir kasede ezin ve gül suyunu ekleyin. Krem kıvamına gelene kadar karıştırın.
- Karışımı parmaklarınızla göz çevrenize sürün. Bir süre kurumasını bekleyin.
- Maskeyi ılık suyla yıkayarak çıkarın.
- Bu maskeyi haftada iki kez yaparak göz çevrenizin yenilendiğini görebilirsiniz.
HAVUÇ VE BADEM YAĞI MASKESİ
Malzemeler:
- 1 adet havuç
- 1 çay kaşığı badem yağı
Yapılışı:
- Havucu rendeleyin ve suyunu sıkın. Bir kaseye alın ve badem yağını ilave edin. Karıştırın.
- Karışımı buzdolabında soğutun.
- Pamuğu karışıma batırın ve göz çevrenize sürün. Birkaç kez silin.
- Maskeyi 20 dakika göz çevrenizde bekletin.
- Bu maskeyi haftada iki kez yaparak göz çevrenizin kırışıklıklarını önleyebilirsiniz.
Göz çevresindeki kırışıklıkları önlemek için doğal maskeler yapabilirsiniz. İşte size altı farklı maske önerisi:
LAHANA SUYU MASKESİ
- 2 adet beyaz lahana yaprağı
- 1 çay kaşığı bal
- Lahanaları blender veya meyve sıkacağı ile suyunu çıkarın.
- Balı suya ekleyip karıştırın.
- Göz çevrenize pamukla uygulayın ve 20 dakika bekletin.
- Yüzünüzü yıkayın.
- Haftada iki kez yapın.
PAPATYA ÇAYI MASKESİ
- 2 adet poşet papatya çayı
- 1 fincan sıcak su
- Papatya çaylarını suda demleyin ve soğumaya bırakın.
- Poşetleri göz altınıza yerleştirin ve yatın.
- 15 dakika bekletin.
- Poşetleri çıkarın.
- Haftada iki kez yapın.
YAŞ MAYA MASKESİ
- Yarım paket kaşığı yaş maya
- 2 yemek kaşığı ılık su
- Mayayı suyla ezin ve krem kıvamında bir karışım elde edin.
- Karışımı parmaklarınızla göz çevrenize sürün.
- 15 dakika kurumasını bekleyin.
- Ilık suyla yıkayın.
- Düzenli olarak yapın.
SANDAL AĞACI YAĞI MASKESİ
- 2 damla sandal ağacı yağı
- 1 tatlı kaşığı yoğurt
- Sandal ağacı yağını yoğurtla karıştırın.
- Karışımı dairesel hareketlerle göz çevrenize sürün.
- Düzenli olarak yapın.
BALLI SÜT MASKESİ
- 1 tatlı kaşığı süt
- 1 çay kaşığı bal
- Sütü ve balı karıştırın.
- Karışımı her gece uyumadan önce göz çevrenize sürün.
- 15 dakika bekletin.
- Ilık suyla yıkayın.
- Düzenli olarak yapın.