Göz görmeyince gönül katlanır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Göz görmeyince gönül katlanır atasözünün anlamı nedir?
Göz görmeyince gönül katlanır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Göz görmeyince gönül katlanır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bizden uzak olanların özlemine, acısına ve üzüntüsüne, daha kolay sabredebiliriz anlamını taşıyan bir atasözü olarak tanımlanabilir.

İnsanlar sevdikleri yakınlarındayken, devamlı onları görmek ve ilgilenmek istemektedir. Sevdiği kişinin bir sevinci veya bir üzüntüsü olduğunda, ona destek olmak ve hep yanında olmak ister.

GÖZ GÖRMEYİNCE GÖNÜL KATLANIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sevgilisinden ayrılınca farklı şehirlerde olmanın avantajını yaşadı, göz görmeyince gönül katlanır dedi."

Son Haberler
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Kemik erimesine yakalananlara müjde. 2 süper besin ortaya çıktı Sağlık
Kemik erimesine yakalananlara müjde. 2 süper besin ortaya çıktı
Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlatan vekil konuştu. 'Göstermeye gittim dayanamadım' Gündem
Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlatan vekil konuştu. 'Göstermeye gittim dayanamadım'
Türkiye’nin turizm istatistikleri açıklandı Ekonomi
Türkiye’nin turizm istatistikleri açıklandı
Son dakika.. Meral Akşener'den sert sözler. 'Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane' Gündem
Son dakika.. Meral Akşener'den sert sözler. 'Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane'
Türkiye dış ticaret verileri açıklandı Ekonomi
Türkiye dış ticaret verileri açıklandı
Uzmanından kritik aşı ve kızamık açıklaması Sağlık
Uzmanından kritik aşı ve kızamık açıklaması