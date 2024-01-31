Göz görmeyince gönül katlanır atasözünün anlamı nedir?

Göz görmeyince gönül katlanır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bizden uzak olanların özlemine, acısına ve üzüntüsüne, daha kolay sabredebiliriz anlamını taşıyan bir atasözü olarak tanımlanabilir.

İnsanlar sevdikleri yakınlarındayken, devamlı onları görmek ve ilgilenmek istemektedir. Sevdiği kişinin bir sevinci veya bir üzüntüsü olduğunda, ona destek olmak ve hep yanında olmak ister.

GÖZ GÖRMEYİNCE GÖNÜL KATLANIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sevgilisinden ayrılınca farklı şehirlerde olmanın avantajını yaşadı, göz görmeyince gönül katlanır dedi."