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Göz kızarıklığı ihmale gelmez doktora gitmeli

Göz kızarıklığı durumuyla hemen hepimiz karşılaşmışızdır. Özellikle soğuk havaların başlamasıyla bu sorun sıklıkla başa gelir. Önemsenmesi gereken bu sorun karşısında hemen doktora başvurmak gerekir. Peki, neden? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:13
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Göz kızarıklığı ihmale gelmez

Göz kızarıklığı ihmale gelmez doktora gitmeli
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Özellikle soğuk ve rüzgarlı kış günlerinde gözlerde sulanma ile kızarıklık çok daha sık görülür. Göz kızarıklığı, gözlerin beyaz kısmının üzerini kaplayan ince ve şeffaf zarın genişleyerek verdiği tepkidir.

Genellikle önemsemediğiniz göz kızarıklığı genellikle basit göz reaksiyonundan kaynaklansa da, kimi zaman altında daha ciddi nedenler yatabilir. Bu nedenle öncelikle nedenlerinin belirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekir.

Gözünüz kızardığıysa bunu oluşturan nedeni anında saptayarak doktora gitmenizi gerektiren durumlar ise şöyledir:

 

Kızarıklıkla beraber eklem ağrılarınız da varsa,

Gözünüze yabancı bir cisim kaçması nedeniyle oluşmuşsa,

Gün içinde artan kızarıklığa batma ve ağrı eşlik ediyorsa,

Kızarıklıkla beraber görmede bulanıklık gelişmişse,

Kızarıklık travma sonrasında başlamışsa ve sık sık tekrarlıyorsa,
Kimyasal maddenin gözünüze sıçraması sonucu başlamışsa, en kısa zamanda bir uzmana başvurmalısınız.

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