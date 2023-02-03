Göz kızarıklığının nedeni belli oldu

Dr. Nigar Yılmaz, son zamanlarda adenovirüse bağlı konjonktivit (göz iltihabı) hastalığında ciddi bir artış yaşandığını belirterek uyarılarda bulundu.

Bazen haftalarca süren ve görme kayıplarına dahi yol açabilen adenovirüs enfeksiyonu hızlı bulaşıyor ve özellikle kalabalık ortamlarda çok daha hızlı yayılıyor.

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit vakalarının sayısında son haftalarda yüksek bir artış olduğuna işaret eden Dr. Yılmaz, pandemi önlemlerinin gevşetilmesiyle beraber yeniden salgınlara dönüşen virüs enfeksiyonlarının gözleri de vurduğunu dile getirdi.

Solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmasıyla son günlerde oldukça gündemde olan adenovirüslerin, gözde de konjonktivite neden olan türleri olduğuna işaret eden Dr. Nigar Yılmaz, bulaşıcılığının da çok yüksek olduğunu ifade etti.

Dr. Nigar Yılmaz, özellikle yakın temas, hijyene dikkat etmemek ve el göz teması ile hastalığın aile bireyleri arasında hızla yayılabildiğini, en çok da anaokulu gibi küçük yaş grubunda temasın engellenmesinin daha zor olması nedeniyle riskin daha yüksek olduğunu belirtti.

BELİRTİLER HAFTALARCA SÜREBİLİYOR

Kirpiklerde ciddi akıntı nedeniyle sabah gözlerin açılamaması, gözde belirgin kanlanma gibi rahatsız edici belirtilerle seyreden adenovirüs enfeksiyonlarının etkili bir tedavi yöntemi olmadığını, ancak semptomları geriletmeye yönelik tedaviler uygulanabildiğini anlatan Dr. Nigar Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Viral enfeksiyonları artık Kovid'den de ülkece öğrendik. Viral durumların, enfeksiyonların net bir tedavisi yoktur. Ancak semptomları düzeltmeye yönelik tedavi uygulayabilirsiniz. Biz de hastalarımızı bu şekilde takip ediyoruz. Adenovirüsün gözdeki semptomları 1 ila 3 hafta sürebilir. Son derece ısdıraplı olabilir. Özellikle ışığa hassasiyet çok rahatsız eder hastaları. Çok fazla batma, yanma, ağrı hissi olabilir. Her iki subepitelyal opasite dediğimiz şeffaf tabakanın alt tabakalarında oluşan bulanıklık varsa, görme kaybı da eklenince hastalarımızın stresi bir kat daha artar ve onların tedavisi daha özellikli bir önem arz eder."

YAYILIMI ÇOK HIZLI, GÖRME KAYBINDA DAHİ YOL AÇABİLİYOR

Yayılımı çok hızlı olduğu için hastalığın iş yeri ortamında ya da çok yakın temaslı kişiler arasında bulaşıcılığının son derece yüksek olduğunu vurgulayan Dr. Nigar Yılmaz, şunları kaydetti:

‘’Bu enfeksiyon gözün ön kısmındaki kornea denilen şeffaf kısmı da etkilerse, ‘epidemik keratokonjonktivit’ olarak adlandırılan daha ciddi bir tablo da ortaya çıkabilir. Adenovirüs enfeksiyonları yaygın olsa da gözü ve üst solunum yolunu etkileyen tüm hastalıkları ‘adenoviral enfeksiyon’ olarak adlandırmak doğru değildir. Adenovirüs dışı etkenler de hem solunum yolları, hem de gözü etkileyen benzer tablolar oluşturabilir. Onun için sadece adenoviral konjonktivit değil, ‘viral konjonktivit’ veya ‘bakteriyel konjonktivit’ şeklinde daha genel tanımlamalar daha yerinde sayılır. Bazen viral enfeksiyonların üzerine ikincil olarak bakteri enfeksiyonlar da eklenebilir. Viral ve bakteriyel konjonktivitler muayene bulguları ile ayırt edilebilse de kesin ayrımlarının yapılması her zaman mümkün olmayabilir.’’

“BULAŞMA SÜRESİ UZUN, TEMASTAN KAÇINMAK ÖNEMLİ”

Hastalığın bulaşma süresinin de uzun olabildiğini belirten Dr. Nigar Yılmaz şu sözleri kullandı:

“Birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayabilir. Yani bulaştırıcılık zamanı çok uzun olduğu için temastan kaçınmak, bu anlamda çok önemlidir. Semptomlar ortaya çıktıktan sonra hastalığın alevli halinden itibaren de bazen bir iki haftaya kadar uzayan bulaştırıcılık süreleri görülebiliyor”