Göz sağlığına iyi gelen besinler

Sağlıklı beslenmeye ek olarak dış etmenlerden de gözleri korumak gerekiyor. Keskin güneşte güneş gözlüğü kullanmak, aşırı tozlu ve kimyasal maddeli ortamlarda gözlerim korumak gibi genel önlemler de göz sağlığı için faydalıdır.

Gözlere iyi gelen besinler şu şekilde:

DENİZ ÜRÜNLERİ

Tartışmasız göz sağlığı açısından en önemli besinlerin başında deniz ürünleri geliyor.

Balıklarda bulunan omega-3 ve diğer antioksidan maddeler, hem retina sağlığı açısından önem arz ediyor.

Omega-3 hem de göz kuruluğu için hem de gözyaşı kalitesi için önemli bir besin kaynağı.

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişler antioksidan içermeleri ve omega-3 içerikleriyle göz sağlığı için oldukça faydalı.

Özellikle Antep fıstığı içerdiği yeşil renkten dolayı göze faydaları saymakla bitmiyor. Diğer faydalı kuruyemişler olan badem, ceviz, fındık, kaju, ay çekirdeğinden en az 10 kat daha fazla lutein kapsıyor.

Ayrıca β-karoten ve γ-tokoferol içeriği de en yüksek kuru yemiş olarak bilinmektedir.

TOHUM GRUBU

Keten, chia, haşhaş tohumu gibi tohumlar içerdikleri omega-3 ve E vitaminiyle göz sağlığına etkisi çok fazladır.

YÜZ YILLARDIR DEĞİŞMEYEN BESİN

Gözler faydası yüzyıllardır bilinen havuç yüksek A vitamini ve beta karoten içeriğiyle hem retinal fonksiyonlar hem de göz yüzeyi sağlığı açısından faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle zeytin yağının çözülmesinde rol oynayan havuç, günlük tüketildiğinde sağlıklı bir göz sağlığı sunmaktadır.