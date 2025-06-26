Göz sağlığında renk devrimi! Uzmanlar bu rengi öneriyor

Yaz mevsiminin olmazsa olmaz aksesuarı güneş gözlükleri, sadece şık bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda göz sağlığını koruma konusunda kritik bir rol oynadı. Ancak uzmanlar, estetik kaygıların ötesinde, cam rengi ve kararmasının kullanım amacına uygun seçilmesinin göz sağlığı için çok daha önemli olduğunu belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve göz sağlığı uzmanlarının görüşleri, doğru cam renginin katarakt, makula dejenerasyonu ve göz yorgunluğu gibi sorunları önlemede etkili olduğunu gösterdi.

Peki, hangi renk gözleriniz için en iyi korumayı sağlıyor? İşte tüm detaylar...

UV KORUMASI VE CAM RENGİ: GÖZ SAĞLIĞININ ANAHTARI

Güneşin ultraviyole (UV) ışınları, gözün kornea, lens ve retinasına zarar verebiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden oftalmolog Dr. Sheila West, “UV ışınları, katarakt ve makula dejenerasyonu gibi ciddi göz hastalıklarının başlıca nedenlerinden biri. Kaliteli bir güneş gözlüğü, bu riskleri %90 oranında azaltabilir” dedi. Ancak, piyasada satılan her güneş gözlüğü bu korumayı sağlamadı.

Uzmanlar, UV 400 veya %100 UV koruması etiketli gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Londra’daki Moorfields Göz Hastanesi’nden Dr. Gus Gazzard, “Güneş gözlüğü bir aksesuar değil, göz sağlığı için bir yatırımdır. Sahte veya düşük kaliteli gözlükler, UV koruması sağlamadığı gibi göz bebeğinin genişlemesine neden olarak daha fazla zararlı ışının retinaya ulaşmasına yol açabilir” uyarısında bulundu.

Bilimsel araştırmalar, özellikle gri, kahverengi ve yeşil camlı güneş gözlüklerinin hem günlük kullanımda hem de özel aktivitelerde göz sağlığı için ideal olduğunu ortaya koydu.

Optometry and Vision Science dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu renklerin kontrast hassasiyetini artırarak görsel netliği desteklediğini ve göz yorgunluğunu azalttığını gösterdi.

HANGİ RENK, HANGİ ORTAM?

Güneş gözlüğü camlarının rengi, kullanım amacı ve ortam koşullarına göre farklı avantajlar sunuyor. İşte uzmanların önerdiği cam renkleri ve kullanım alanları:

Gri Camlar: Nötr bir renk olan gri, renk algısını bozmadan ışığın parlaklığını azaltıyor. Dr. Emily Schehlein, “Gri camlar, su üzerindeki parlamayı azaltarak balıkçılık ve araba kullanmak için idealdir. Hem bulutlu hem de güneşli havalarda göz yorgunluğunu önler” dedi.

Kahverengi/Amber Camlar: Kontrastı ve derinlik algısını artıran kahverengi camlar, güneşli havalarda ve parlak ışıklı ortamlarda tercih ediliyor. Vallon spor gözlük markasının kurucusu Marcus Franck, “Kahverengi camlar, uzun süreli kullanımlarda odaklanmayı kolaylaştırır ve göz yorgunluğunu azaltır. Ancak yağmurlu veya düşük ışıklı havalarda etkisi sınırlı kalabilir” diyor.

Yeşil Camlar: Renk algısını bozmadan iyi kontrast sağlayan yeşil camlar, akşamüstü saatlerinde veya gölgeli ortamlarda öneriliyor. Acıbadem Sağlık Grubu’ndan uzmanlar, yeşil camların ışık parlamalarını azalttığını ve günlük kullanım için uygun olduğunu belirtiyor.

Sarı Camlar: Sisli havalarda ve düşük ışık koşullarında görüntü keskinliğini artıran sarı camlar, mavi ışığı bloke ederek bilgisayar başındaki uzun saatlerde göz yorgunluğunu azaltıyor. Ancak, renk algısını bir miktar bozabileceği için trafik ışıkları gibi renk hassasiyetinin önemli olduğu durumlarda dikkatli kullanılması gerekiyor.

Mavi/Mor Camlar: Renk algısını artırarak objelerin konturlarını netleştiren bu camlar, kar gibi yansıtıcı ortamlarda ve sisli havalarda tercih ediliyor. Kayak gibi spor aktiviteleri için ideal olan bu renkler, günlük kullanımda daha az yaygın.

POLARİZE VE AYNALI CAMLAR: EKSTRA KORUMA

Polarize camlar, su veya kar gibi yüzeylerden yansıyan parlamayı azaltarak görüş konforunu artırıyor. Ancak, Dr. Marcus Franck, polarize camların kar ve buz arasındaki katmanları ayırt etmeyi zorlaştırabileceğini, bu nedenle kayak gibi sporlarda dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.

Aynalı camlar ise ışığı geri yansıtarak gözlere ulaşan ışık miktarını azaltıyor ve özellikle deniz kenarı gibi yüksek parlaklıklı ortamlarda etkili.

Uzmanlar, “Aynalı kaplamalar UV blokaj oranını doğrudan artırmasa da, ışığı azaltarak konfor sağlar” dedi.

SAHTE GÖZLÜKLERE DİKKAT!

Uzmanlar, düşük kaliteli veya sahte güneş gözlüklerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyardı.

Uzmanlar, “Kalitesiz gözlükler, UV filtresi içermediği için göz bebeğinin genişlemesine neden olur ve daha fazla zararlı ışının retinaya ulaşmasına yol açar. Bu, katarakt ve görme kaybı gibi sorunlara zemin hazırlar” dedi.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi’nin verilerine göre, güneş gözlüğü alanların yarısından azı UV korumasını kontrol ediyor. Bu nedenle, CE amblemi veya UV 400 etiketi taşıyan, güvenilir markaların gözlükleri tercih edilmeli.