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Göz sağlığını koruma yöntemleri belli oldu. Bilgisayar başında çalışanlar dikkat

Bilgisayar başında çalışanlar için uyarı geldi. Göz sağlığını koruma yöntemleri açıklandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:15
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Göz sağlığını koruma yöntemleri belli oldu

Göz sağlığını koruma yöntemleri belli oldu. Bilgisayar başında çalışanlar dikkat
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; Son dönemlerde teknolojinin ilerlemesiyle hayatımızda büyük bir yer kaplayan bilgisayarlar, uzun süreli kullanımda büyük zararlar verebildiği bildirildi. Özellikle bilgisayar başında çalışan kişiler, uzun süre bilgisayar ekranına bakmaya maruz kaldığı biliniyor Bu durum çeşitli göz rahatsızlıklarını ortaya çıkarıyor. Özellikle baş ağrısı, göz yorgunluğu ve migren krizi gibi şikâyetleri ortaya çıktığı bildirildi.

Uzmanlar uzun süreli bilgisayar kullanımında göz sağlığına çok dikkat edilmeli ve egzersizler yapılması gerektiğini söyledi.

İşte o yöntemler…

Yansıma önleyici gözlük takın

Ekrandan yayılan zararlı mavi ışığa doğrudan maruz kalmayı azaltmak için bilgisayar kullanırken parlama önleyici mavi ekran gözlükleri kullanın.

Uygun aydınlatmayı sağlayın

Bilgisayarı iyi aydınlatılmış bir odada kullandığınızdan emin olun. Düşük ışık koşullarında veya karanlıkta bilgisayar kullanmak gözlerinizi olumsuz etkileyebilir.

Ekran koruyucu kullanın

Gözlerinizi bilgisayar ekranının yaydığı zararlı mavi ışıktan korumak için bilgisayarınızın ekranına bir ekran koruyucu uygulayın.

Ekran parlaklığını ayarlayın

Monitörünüzün parlaklık seviyesini gözünüze göre ayarlayın. Bilgisayarı çok yüksek veya çok düşük parlaklık seviyelerinde kullanmayın.

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