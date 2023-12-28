Göz sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Göz sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı
Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şehriyar, göz sağlığıyla ilgili doğru sanılan bazı yanlış bilgileri açıkladı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şehriya, göz sağlığı ile ilgili doğru sanılan bazı yanlış bilgileri düzelten Hanhüseyinli dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Dinlendirici gözlük diye bir şey olmadığını, kataraktın her yaşta ortaya çıkabileceğini, havuç yemenin gözleri güçlendirmediğini belirtti.” diyen Dr. Şehriya, “Bu yanlış düşünceler uzun zamandır devam ediyor. Dinlendirici gözlük, düşük numaralı gözlüklere takılan bir ad. Kişinin gerçek göz numarası varsa, doğru muayene sonucunda verilen gözlük zaten göz ve baş ağrısını önleyecektir. Bu konuda cevabımız net: Hayır.” sözlerini kullandı.

“Gözlük takmak, sadece kişinin daha iyi görmesine yardımcı olur, göz numarasının artmasına neden olmaz.” sözlerini kullanan Dr. Şehriya, “Bazı ebeveynler, çocuklarının göz kaymalarının ileride düzeleceğini düşünebilir, bu da yanlıştır. Çocuğunuzun göz kayması varsa, okul öncesi dönemde yapılacak muayene ile gözlük veya ameliyat ile tedavi edilmesi şarttır. Yoksa, bu kaymanın büyüdükçe iyileşmesi çok zor olur.” İfadelerine yer verdi.

Dr. Şehriya şunları belirtti:

“Bir başka yanlış inanış da, kataraktın sadece yaşlılarda görüldüğüdür. Katarakt, yaşlılık dışında, doğumsal, gençlik veya orta yaşlarda da gelişebilir ve kataraktın durumuna göre zamanında ameliyat edilmesi gerekir. Halk arasında, havucun göze faydalı olduğu da yaygın bir söylenti. Bu da doğru değil. Havuç yemek, görmeyi iyileştirmez. Sebze ve meyve içindeki vitaminler, zaten göz sağlığına katkıda bulunur. Sadece havuç yemeye odaklanmak doğru değil”

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