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Göz tembelliğinden nasıl kurtulunur?

Prof. Dr. Uğurbaş, göz tembelliğinin çocuklukta fark edilmezse erişkinde tedavisinin pek mümkün olmadığını, bu sorunların okul öncesi dönemde tedaviyle ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:27
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Göz tembelliği nedir, ne yapmalı?

Göz tembelliğinden nasıl kurtulunur?
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Göz tembelliğinin birkaç sebebinin bulunduğuna dikkati çeken Uğurbaş, bunların başında çocuklarda sık görülen kırma kusuru yani refraksiyon problemlerinin yer aldığını, şaşılık ve konjenital kataraktın göz tembelliğine sebep olan diğer nedenler olduğunu dile getirdi. Uğurbaş, AA muhabirine, çocuklarda göz tembelliğini (ambliyopi) anlamanın biraz zor olduğunu söyledi.

Prof. Uğurbaş, çocuklarda en sık karşılaştıkları problemin kırma kusurları olduğunu belirterek, "Bunların okul çağından önceki dönemde tespit edilmesi önemli. Bunun için ülkemizde tarama programları mevcut. Birinci basamak merkezlerde bu gerçekleşiyor. Görme taramalarının 3 yaşına gelmiş çocuklarda aile hekimi tarafından yapılması gerekiyor." diye konuştu.

 

Anne-babaların 3-4 yaşlarına gelen çocuklarının gözlerinin eşit ve net gördüğünden emin olmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Uğurbaş, ambliyopide en pratik yöntemin kapama tedavisi olduğuna işaret etti. Uğurbaş, sözlerine şunları ekledi:

"Doktorun önerdiği süre içinde her gün yapılması gerekiyor. Bazen bu 2, bazen 4 saat oluyor. Buradaki amaç şaşılığı düzeltmek veya çocuğun gözlük probleminden kurtulması değil. Amaç sadece çocuğun net gören gözünü devre dışı bırakarak iyi görmeyen gözünden gelen sinyalleri beyne iletmek ve beyindeki görme kapasitesini artırmak."

Kapama tedavisinin küçük çocuklarda bazen yapılması zor bir tedavi şekli olduğunun altını çizen Uğurbaş, "Çalışmalar göstermiş ki çocuklar 5 yaşında bu olay tespit edilip göz doktoruna başvurduğunda ve tedaviye başlandığında, çocuğun da uyumu iyiyse bu tamamen tedavi edilebilir ve iyi sonuçlar alınabilir bir yöntem." dedi.


"ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Uğurbaş, ambliyopi teşhisinde gecikme olduğunda gözdeki görme kapasitesinde azalma yaşanacağını vurgulayarak, şu uyarıları yaptı:

"Göz tembelliği çocuklukta fark edilmezse erişkinde tedavisi pek mümkün değil. Hayat boyunca o gözdeki görme seviyesi o şekilde kalmakta. Amaç, erken tedavi, teşhis ve okul öncesi dönemde bu problemleri tedaviyle ortadan kaldırmak. Ambliyopi, görme kapasitesindeki azalmaya neden olduğu için bir gözü eğer iyi tedavi edilmezse hayat boyu o gözde görme azlığıyla sonuçlanabilecek bir problem. Bu da genel olarak insanın bir gözünün iyi görmemesi, iyilik halini azaltan bir durum. Fakat erken tanı ve tedaviyle iyi sonuçlar almak mümkün."

AA

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